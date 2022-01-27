ABD, Rusya'yı caydırmak için ne kadar harcıyor?

2014'te Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının ardından uygulanmaya konulan bu programın başlıca amacı, NATO üye ülkelerinin 'Rusya saldırganlığı' nedeniyle duyduğu endişelerinin azaltılması için ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının arttırılması. Program, ABD rotasyon güçlerinin varlığının genişletilmesi, altyapı modernizasyonunun gerçekleştirilmesi, tatbikatların yapılmasını öngörüyor.ABD'nin Rusya'yı caydırmak için ne kadar harcadığını gözler önüne seren tablo, Sputnik'in infografiğinde.
ABD yıllık bütçe planlaması yaparken "Avrupa Caydırma İnisiyatifi" programı için büyük payı ayırıyor.
2014'te Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının ardından uygulanmaya konulan bu programın başlıca amacı, NATO üye ülkelerinin 'Rusya saldırganlığı' nedeniyle duyduğu endişelerinin azaltılması için ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının arttırılması. Program, ABD rotasyon güçlerinin varlığının genişletilmesi, altyapı modernizasyonunun gerçekleştirilmesi, tatbikatların yapılmasını öngörüyor.
ABD'nin Rusya'yı caydırmak için ne kadar harcadığını gözler önüne seren tablo, Sputnik'in infografiğinde.