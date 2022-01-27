https://tr.sputniknews.com/20220127/abd-rusyayi-caydirmak-icin-ne-kadar-harciyor-1053205397.html

ABD, Rusya'yı caydırmak için ne kadar harcıyor?

ABD, Rusya'yı caydırmak için ne kadar harcıyor?

ABD yıllık bütçe planlaması yaparken "Avrupa Caydırma İnisiyatifi" programı için büyük payı ayırıyor. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T19:09+0300

2022-01-27T19:09+0300

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2014'te Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının ardından uygulanmaya konulan bu programın başlıca amacı, NATO üye ülkelerinin 'Rusya saldırganlığı' nedeniyle duyduğu endişelerinin azaltılması için ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının arttırılması. Program, ABD rotasyon güçlerinin varlığının genişletilmesi, altyapı modernizasyonunun gerçekleştirilmesi, tatbikatların yapılmasını öngörüyor.ABD'nin Rusya'yı caydırmak için ne kadar harcadığını gözler önüne seren tablo, Sputnik'in infografiğinde.

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