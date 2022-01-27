https://tr.sputniknews.com/20220127/abdnin-yeni-ankara-buyukelcisi-flake-anitkabiri-ziyaret-etti-1053197245.html

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti

BD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti. Flake, Şeref Defteri'ne ""Türk halkına ve büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T16:20+0300

2022-01-27T16:20+0300

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türkiye

anıtkabir

jeff flake

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün güven mektubunu sunan Flake, Anıtkabir Şeref Defteri'ne, "Mustafa Kemal'in mirası dünyanın etrafındaki birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor ve etkisi unutulmayacak" yazdı.ABD Büyükelçiliği mensuplarıyla birlikte Anıtkabir'e giden Flake, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk de bıraktı.Flake, Şeref Defteri'ne şunları yazdı:"Türk halkına ve büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan derin onur duyuyorum. Onun mirası dünyanın etrafındaki birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor ve etkisi unutulmayacak. Türkiye'de Başkan Biden ve ABD halkını temsil etmekten gurur duyuyorum. Ülkeler arasında daha güçlü ilişkiler ve bağlar kurmaya can atıyorum."

https://tr.sputniknews.com/20220126/abdnin-ankara-buyukelcisi-flaketen-cumhurbaskani-erdogana-guven-mektubu-1053152971.html

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anıtkabir, jeff flake