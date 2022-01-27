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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti
BD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti. Flake, Şeref Defteri'ne ""Türk halkına ve büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün güven mektubunu sunan Flake, Anıtkabir Şeref Defteri'ne, "Mustafa Kemal'in mirası dünyanın etrafındaki birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor ve etkisi unutulmayacak" yazdı.ABD Büyükelçiliği mensuplarıyla birlikte Anıtkabir'e giden Flake, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk de bıraktı.Flake, Şeref Defteri'ne şunları yazdı:"Türk halkına ve büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan derin onur duyuyorum. Onun mirası dünyanın etrafındaki birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor ve etkisi unutulmayacak. Türkiye'de Başkan Biden ve ABD halkını temsil etmekten gurur duyuyorum. Ülkeler arasında daha güçlü ilişkiler ve bağlar kurmaya can atıyorum."
https://tr.sputniknews.com/20220126/abdnin-ankara-buyukelcisi-flaketen-cumhurbaskani-erdogana-guven-mektubu-1053152971.html
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anıtkabir, jeff flake

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti

16:20 27.01.2022
© FotoğrafFlake Anıtkabir ziyaret
Flake Anıtkabir ziyaret - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Fotoğraf
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BD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti. Flake, Şeref Defteri'ne ""Türk halkına ve büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan derin onur duyuyorum. Onun mirası dünyanın etrafındaki birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor ve etkisi unutulmayacak" diye yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün güven mektubunu sunan Flake, Anıtkabir Şeref Defteri'ne, "Mustafa Kemal'in mirası dünyanın etrafındaki birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor ve etkisi unutulmayacak" yazdı.
ABD Büyükelçiliği mensuplarıyla birlikte Anıtkabir'e giden Flake, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk de bıraktı.
Flake, Şeref Defteri'ne şunları yazdı:
"Türk halkına ve büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan derin onur duyuyorum. Onun mirası dünyanın etrafındaki birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor ve etkisi unutulmayacak. Türkiye'de Başkan Biden ve ABD halkını temsil etmekten gurur duyuyorum. Ülkeler arasında daha güçlü ilişkiler ve bağlar kurmaya can atıyorum."
Jeffry Flake- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
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