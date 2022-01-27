https://tr.sputniknews.com/20220127/altay-teknik-direktor-serkan-ozbalta-ile-anlasti-1053211392.html
Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştı
Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T22:23+0300
2022-01-27T22:23+0300
2022-01-27T22:23+0300
spor
mert nobre
sözleşme
teknik direktör
altay
serkan özbalta
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Altay kulübünden yapılan açıklamaya göre, Mert Nobre ile yolları ayıran siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar Serkan Özbalta ile anlaşma imzaladı.Açıklamada, Altay'ın 1999-2000 sezonundaki Süper Lig kadrosunda futbolcu olarak görev alan teknik direktörün Antalya kampına katılmak üzere yola çıktığı bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbalta, "20 yıllık bir aradan sonra Altay’a dönmek çok güzel bir duygu. Burası büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig bugün bizim için yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.Teknik direktör Özbalta, 2018-2019'da Keçiörengücü'nü 2020-2021'de de Manisa FK'yi Spor Toto 1. Lig'e taşımıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220123/altay-tribunlerinden-kuvayimilliye-vurgulu-koreografi-1053040002.html
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mert nobre, sözleşme, teknik direktör, altay, serkan özbalta
Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı.
Altay
kulübünden yapılan açıklamaya göre, Mert Nobre ile yolları ayıran siyah-beyazlılar
, sezon sonuna kadar Serkan Özbalta ile anlaşma imzaladı.
Açıklamada, Altay'ın 1999-2000 sezonundaki Süper Lig kadrosunda futbolcu olarak görev alan teknik direktörün Antalya kampına katılmak üzere yola çıktığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbalta, "20 yıllık bir aradan sonra Altay’a dönmek çok güzel bir duygu. Burası büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig bugün bizim için yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Özbalta, 2018-2019'da Keçiörengücü'nü 2020-2021'de de Manisa FK'yi Spor Toto 1. Lig'e taşımıştı.