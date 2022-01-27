https://tr.sputniknews.com/20220127/altay-teknik-direktor-serkan-ozbalta-ile-anlasti-1053211392.html

Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştı

Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzaladı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T22:23+0300

2022-01-27T22:23+0300

2022-01-27T22:23+0300

spor

mert nobre

sözleşme

teknik direktör

altay

serkan özbalta

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Altay kulübünden yapılan açıklamaya göre, Mert Nobre ile yolları ayıran siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar Serkan Özbalta ile anlaşma imzaladı.Açıklamada, Altay'ın 1999-2000 sezonundaki Süper Lig kadrosunda futbolcu olarak görev alan teknik direktörün Antalya kampına katılmak üzere yola çıktığı bildirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Özbalta, "20 yıllık bir aradan sonra Altay’a dönmek çok güzel bir duygu. Burası büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig bugün bizim için yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.Teknik direktör Özbalta, 2018-2019'da Keçiörengücü'nü 2020-2021'de de Manisa FK'yi Spor Toto 1. Lig'e taşımıştı.

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mert nobre, sözleşme, teknik direktör, altay, serkan özbalta