https://tr.sputniknews.com/20220127/altayda-mert-nobreyle-yollar-ayrildi-1053170641.html

Altay’da Mert Nobre'yle yollar ayrıldı

Altay’da Mert Nobre'yle yollar ayrıldı

Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, görevinden ayrıldı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T00:52+0300

2022-01-27T00:52+0300

2022-01-27T00:52+0300

spor

mert nobre

teknik direktör

altay

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'dan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkıları olan, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında teknik direktör olarak görev yapan Mert Nobre ile yapılan görüşmeler sonucunda yolların ayrıldığı bildirildi.Sezona Mustafa Denizli’nin yardımcısı olarak başlayan Nobre, Denizli’nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220123/altay-tribunlerinden-kuvayimilliye-vurgulu-koreografi-1053040002.html

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mert nobre, teknik direktör, altay