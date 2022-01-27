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Altay’da Mert Nobre'yle yollar ayrıldı
Altay’da Mert Nobre'yle yollar ayrıldı
Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, görevinden ayrıldı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T00:52+0300
2022-01-27T00:52+0300
spor
mert nobre
teknik direktör
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'dan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkıları olan, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında teknik direktör olarak görev yapan Mert Nobre ile yapılan görüşmeler sonucunda yolların ayrıldığı bildirildi.Sezona Mustafa Denizli’nin yardımcısı olarak başlayan Nobre, Denizli’nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220123/altay-tribunlerinden-kuvayimilliye-vurgulu-koreografi-1053040002.html
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mert nobre, teknik direktör, altay

Altay’da Mert Nobre'yle yollar ayrıldı

00:52 27.01.2022
© AAMert Nobre
Mert Nobre - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, görevinden ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'dan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkıları olan, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında teknik direktör olarak görev yapan Mert Nobre ile yapılan görüşmeler sonucunda yolların ayrıldığı bildirildi.
Sezona Mustafa Denizli’nin yardımcısı olarak başlayan Nobre, Denizli’nin ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Altay taraftarı, karşılaşmadan önce Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay yazılı bir koreografi hazırladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
SPOR
Altay tribünlerinden Kuvayimilliye vurgulu koreografi
23 Ocak, 19:07
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