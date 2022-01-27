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https://tr.sputniknews.com/20220127/altayli-istanbulun-bazi-yetkilerini-merkeze-baglamak-gibi-bir-girisim-olacakmis-gibime-geliyor-1053186332.html
Altaylı: İstanbul'un bazı yetkilerini merkeze bağlamak gibi bir girişim olacakmış gibime geliyor
Altaylı: İstanbul'un bazı yetkilerini merkeze bağlamak gibi bir girişim olacakmış gibime geliyor
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karla mücadelesinin eleştirilmesine ilişkin, "Ve şunu da hissediyorum ki, 'kar bahanesi' ile... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T13:49+0300
2022-01-27T13:49+0300
türkiye
fatih altaylı
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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Altaylı yazısında, "Bu köşenin okurları benim medyadaki 'İmamoğlu hayranlarından' biri olmadığımı gayet iyi bilir. Bodrum konserleri, kar tatilleri günlerinden beri kendisine eleştirel bir gözle baktığım bir sır değil. Ama bu seçilmiş bir yerel yöneticiye karşı, merkezi yönetimin tavrını ve 'düşmanlığını' hoş göreceğim anlamına da gelmiyor. Sonuç olarak yaşadığım kentin belediye başkanını engelleme ve iş yaptırmama çabalarını kendime yapılmış bir engelleme ve benim yaşam kalitemi düşürmeye yönelik bir çaba olarak görüyorum." değerlendirmesini yaptı.Altaylı yazısında şunları kaydetti:"Ve şunu da hissediyorum ki, “kar bahanesi” ile İmamoğlu’na yönelik baskılar da artacak. Sanki İstanbul’u ikiye bölmek, İstanbul’da yerel yönetimin bazı yetkilerini merkezi yönetime bağlamak gibi bir girişim olacakmış gibime geliyor. Zannedersin ki, AK Partili belediye başkanları tarafından yöneltildiği zamanlarda ya da öncesinde İstanbul’da hiç afet yaşanmadı. Karda yolda kalmayı bırak, yağmurlarda oluşan sellerde İstanbul’un göbeğindeki otoparklarda TIR şoförleri öldü, tekstil işçisi 9 kadın işyerinin önünde minibüs içinde boğularak can verdi. Toplamda 26 kişi kentin içinde selden can verdi."
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fatih altaylı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu

Altaylı: İstanbul'un bazı yetkilerini merkeze bağlamak gibi bir girişim olacakmış gibime geliyor

13:49 27.01.2022
© DHA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© DHA
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karla mücadelesinin eleştirilmesine ilişkin, "Ve şunu da hissediyorum ki, 'kar bahanesi' ile İmamoğlu’na yönelik baskılar da artacak. Sanki İstanbul’u ikiye bölmek, İstanbul’da yerel yönetimin bazı yetkilerini merkezi yönetime bağlamak gibi bir girişim olacakmış gibime geliyor" dedi.
Altaylı yazısında, "Bu köşenin okurları benim medyadaki 'İmamoğlu hayranlarından' biri olmadığımı gayet iyi bilir. Bodrum konserleri, kar tatilleri günlerinden beri kendisine eleştirel bir gözle baktığım bir sır değil. Ama bu seçilmiş bir yerel yöneticiye karşı, merkezi yönetimin tavrını ve 'düşmanlığını' hoş göreceğim anlamına da gelmiyor. Sonuç olarak yaşadığım kentin belediye başkanını engelleme ve iş yaptırmama çabalarını kendime yapılmış bir engelleme ve benim yaşam kalitemi düşürmeye yönelik bir çaba olarak görüyorum." değerlendirmesini yaptı.
Altaylı yazısında şunları kaydetti:
"Ve şunu da hissediyorum ki, “kar bahanesi” ile İmamoğlu’na yönelik baskılar da artacak. Sanki İstanbul’u ikiye bölmek, İstanbul’da yerel yönetimin bazı yetkilerini merkezi yönetime bağlamak gibi bir girişim olacakmış gibime geliyor. Zannedersin ki, AK Partili belediye başkanları tarafından yöneltildiği zamanlarda ya da öncesinde İstanbul’da hiç afet yaşanmadı. Karda yolda kalmayı bırak, yağmurlarda oluşan sellerde İstanbul’un göbeğindeki otoparklarda TIR şoförleri öldü, tekstil işçisi 9 kadın işyerinin önünde minibüs içinde boğularak can verdi. Toplamda 26 kişi kentin içinde selden can verdi."
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