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Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit'e yenildi
Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit'e yenildi
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 23. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Zenit'e 76-67 yenildi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T23:57+0300
2022-01-27T23:57+0300
spor
thy avrupa ligi
anadolu efes
zenit
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Maçın başında her iki ekip de hücumda zorlandı ve 5. dakika 6-6 beraberlikle geçildi. Zenit, Jordan'ın basketiyle 6. dakikada 10-6 ile skoru lehine çevirdi. Çeyreğin son dakikasında Simon ile 15-14 üstünlük yakalayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 18-17 önde geçti.Karşılaşmanın ikinci periyodunda da çekişme yaşandı. Zenit, Jordan'ın basketiyle 16. dakikada 27-26 öne geçerken, soyunma odasına da 37-36 üstün gitti.Mücadelenin 3. periyodunda hücumda zorlanan ve sadece 6 sayı üretebilen Anadolu Efes, çeyrek sonunda 10 sayı geriye düştü.Son periyotta rakibinin farkı 17 sayıya (65-48) çıkarmasına engel olamayan Anadolu Efes, sahadan 76-67 mağlup ayrıldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 20 karşılaşmada 11. kez mağlup oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220121/anadolu-efes-thy-avrupa-ligiinde-son-saniye-basketiyle-kazandi-1053000620.html
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thy avrupa ligi, anadolu efes, zenit

Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit'e yenildi

23:57 27.01.2022
© Sputnik / Александр ГальперинAnadolu Efes, THY Avrupa Ligi 23. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Zenit'e 76-67 yenildi.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 23. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Zenit'e 76-67 yenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Александр Гальперин
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 23. hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Zenit'e 76-67 yenildi.
Maçın başında her iki ekip de hücumda zorlandı ve 5. dakika 6-6 beraberlikle geçildi. Zenit, Jordan'ın basketiyle 6. dakikada 10-6 ile skoru lehine çevirdi. Çeyreğin son dakikasında Simon ile 15-14 üstünlük yakalayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 18-17 önde geçti.
Karşılaşmanın ikinci periyodunda da çekişme yaşandı. Zenit, Jordan'ın basketiyle 16. dakikada 27-26 öne geçerken, soyunma odasına da 37-36 üstün gitti.
Mücadelenin 3. periyodunda hücumda zorlanan ve sadece 6 sayı üretebilen Anadolu Efes, çeyrek sonunda 10 sayı geriye düştü.
Son periyotta rakibinin farkı 17 sayıya (65-48) çıkarmasına engel olamayan Anadolu Efes, sahadan 76-67 mağlup ayrıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 20 karşılaşmada 11. kez mağlup oldu.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında, bitime 1.1 saniye kala Moerman'ın attığı üç sayılık basketle Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-81 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
SPOR
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'inde son saniye basketiyle kazandı
21 Ocak, 23:28
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