https://tr.sputniknews.com/20220127/ankara-simitciler-odasi-baskani-mart-ayinda-5-liraya-cikar-1053174414.html
Ankara Simitçiler Odası Başkanı: Mart ayında 5 liraya çıkar
Ankara Simitçiler Odası Başkanı: Mart ayında 5 liraya çıkar
Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, "Simitte 4 lira için onay bekliyoruz. mart ayında da 5 liraya çıkar” dedi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T06:51+0300
2022-01-27T06:51+0300
2022-01-27T06:55+0300
türkiye
zam
simit
ankara simitçiler ve pideciler odası
savaş delibaş
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Ankara Simitçiler Odası, simit fiyatının 4 liraya çıkarılmasını istediklerini açıkladı. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Simitçiler Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gönderilen yazıda, “50 kilogram (kg) un 390 lira, 25 kg susam 850 lira. Elektrik, yakıt, personel ve kira arttı” denildi ve zam istendi.Simit, açma, poğaça ve döner pidesi fiyatının 4 liraya çıkarılması istenen yazıda, “Pandemi sürecinin maddi-manevi yorgunluğu, dolar kurunun aşırı değişkenlik göstermesi ve elektrik, su, doğalgaz, personel, kira giderleri ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar sebebiyle esnafımızın zor şartlarda faaliyet gösterdiği de göz önünde bulundurularak, yeniden fiyat listesinin tespit edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur” denildi.Simit ve unlu mamullerdeki malzeme artışına da dikkat çekilerek, 25 kg susamın 850 TL, 50 kg unun 390 TL ve 1 koli mayanın 160 liraya çıktığı kaydedildi. Geçen yıl ortalama elektrik faturasının 5-7 bin iken bu yıl 10-12 bin liraya, yakıt giderlerinin ise 9-10 bin liradan, 16-18 bin liraya yükseldiği belirtildi. 'Çay-simit hesabı' çöktü'Delibaş, pandemi dolayısıyla100 simit dükkanının kapandığını söyledi. Delibaş, “Böyle giderse 100 işyeri daha kapanacak. Simitte 4 lira için onay bekliyoruz. Esnafımız sadece ayakta kalmak için tabiri caizse ‘can havliyle' çalışmaya devam ediyor. Bir arkadaşımıza 50 bin lira elektrik faturası geldi. Bu yükün altından nasıl kalkacak? Simit, mart ayında da 5 liraya çıkar. Böylelikle çay-simit hesabı da çöktü. Bir simit bir çay, 10 lira olacak” dedi.
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zam, simit, ankara simitçiler ve pideciler odası, savaş delibaş
Ankara Simitçiler Odası Başkanı: Mart ayında 5 liraya çıkar
06:51 27.01.2022 (güncellendi: 06:55 27.01.2022)
Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, "Simitte 4 lira için onay bekliyoruz. mart ayında da 5 liraya çıkar” dedi.
Ankara Simitçiler Odası, simit fiyatının 4 liraya çıkarılmasını istediklerini açıkladı. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre,
Simitçiler Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gönderilen yazıda, “50 kilogram (kg) un 390 lira, 25 kg susam 850 lira. Elektrik, yakıt, personel ve kira arttı” denildi ve zam istendi.
Simit, açma, poğaça ve döner pidesi fiyatının 4 liraya çıkarılması istenen yazıda, “Pandemi sürecinin maddi-manevi yorgunluğu, dolar kurunun aşırı değişkenlik göstermesi ve elektrik, su, doğalgaz, personel, kira giderleri ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar sebebiyle esnafımızın zor şartlarda faaliyet gösterdiği de göz önünde bulundurularak, yeniden fiyat listesinin tespit edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur” denildi.
Simit ve unlu mamullerdeki malzeme artışına da dikkat çekilerek, 25 kg susamın 850 TL, 50 kg unun 390 TL ve 1 koli mayanın 160 liraya çıktığı kaydedildi. Geçen yıl ortalama elektrik faturasının 5-7 bin iken bu yıl 10-12 bin liraya, yakıt giderlerinin ise 9-10 bin liradan, 16-18 bin liraya yükseldiği belirtildi.
'Çay-simit hesabı' çöktü'
Delibaş, pandemi dolayısıyla100 simit dükkanının kapandığını söyledi. Delibaş, “Böyle giderse 100 işyeri daha kapanacak. Simitte 4 lira için onay bekliyoruz. Esnafımız sadece ayakta kalmak için tabiri caizse ‘can havliyle' çalışmaya devam ediyor. Bir arkadaşımıza 50 bin lira elektrik faturası geldi. Bu yükün altından nasıl kalkacak? Simit, mart ayında da 5 liraya çıkar. Böylelikle çay-simit hesabı da çöktü. Bir simit bir çay, 10 lira olacak” dedi.