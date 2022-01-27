https://tr.sputniknews.com/20220127/apple-iphone-uzerinden-temassiz-odeme-ozelligi-uzerinde-calisiyor-1053193430.html

Apple, iPhone üzerinden temassız ödeme özelliği üzerinde çalışıyor

Apple, iPhone üzerinden temassız ödeme özelliği üzerinde çalışıyor

Apple'ın, iPhone kullanıcılarının cihazlarında ekstra donanım gerekmeksizin ödeme yapabilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalıştığı öğrenildi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T15:01+0300

2022-01-27T15:01+0300

2022-01-27T15:01+0300

dünya

apple

iphone

güncelleme

temassız ödeme

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Bloomberg'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, iPhone'larda üzerinden şimdiye kadar kullanılan ödeme sistemi Squares'e artık gerek kalmayabilir. Apple'ın, 2020 yılında satın aldığı temassız ödemelere odaklanan Mobeewave şirketi ile birlikte, kullanıcılar yalnızca tek bir dokunuşla cihazları üzerinden ödeme yapabilecek.Mobeewave'in adı, ilk olarak Samsung ile Samsung POS adı verilen benzer bir özellik üzerinde çalıştığında duyulmuştu. 2019'da dünya çapında piyasaya sürülen sistem, Samsung akıllı telefonlarının doğrudan fiziksel kartlardan, dijital cüzdanlardan ve hatta akıllı saatlerden ödeme kabul etmesine olanak tanıyor.Samsung POS gibi, Apple'ın yeni özelliğinin de aynı teknolojiyi kullanması bekleniyor. Bu durumda, yeni hizmet, dijital cüzdanları etkinleştiren yakın alan iletişimi (NFC) yongasına sahip tüm iPhone modellerinde (iPhone 6 ve tüm daha yeni sürümler) yalnızca bir yazılım güncellemesi yoluyla kullanıma sunulabilecek.Bloomberg'in ulaştığı kaynaklar, söz konusu özelliğin birkaç ay içinde, hatta belki de bir sonraki iOS 15.4 güncellemesiyle birlikte geleceğini açıkladı.Bununla birlikte, Apple'ın sisteme hizmet vermek için kendi ödeme ağını mı kullanacağı yoksa bir dış sağlayıcıyla ortak mı olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.

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apple, iphone, güncelleme, temassız ödeme