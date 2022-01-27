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Apple, iPhone üzerinden temassız ödeme özelliği üzerinde çalışıyor
Apple, iPhone üzerinden temassız ödeme özelliği üzerinde çalışıyor
Apple'ın, iPhone kullanıcılarının cihazlarında ekstra donanım gerekmeksizin ödeme yapabilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalıştığı öğrenildi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T15:01+0300
2022-01-27T15:01+0300
dünya
apple
iphone
güncelleme
temassız ödeme
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Bloomberg'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, iPhone'larda üzerinden şimdiye kadar kullanılan ödeme sistemi Squares'e artık gerek kalmayabilir. Apple'ın, 2020 yılında satın aldığı temassız ödemelere odaklanan Mobeewave şirketi ile birlikte, kullanıcılar yalnızca tek bir dokunuşla cihazları üzerinden ödeme yapabilecek.Mobeewave'in adı, ilk olarak Samsung ile Samsung POS adı verilen benzer bir özellik üzerinde çalıştığında duyulmuştu. 2019'da dünya çapında piyasaya sürülen sistem, Samsung akıllı telefonlarının doğrudan fiziksel kartlardan, dijital cüzdanlardan ve hatta akıllı saatlerden ödeme kabul etmesine olanak tanıyor.Samsung POS gibi, Apple'ın yeni özelliğinin de aynı teknolojiyi kullanması bekleniyor. Bu durumda, yeni hizmet, dijital cüzdanları etkinleştiren yakın alan iletişimi (NFC) yongasına sahip tüm iPhone modellerinde (iPhone 6 ve tüm daha yeni sürümler) yalnızca bir yazılım güncellemesi yoluyla kullanıma sunulabilecek.Bloomberg'in ulaştığı kaynaklar, söz konusu özelliğin birkaç ay içinde, hatta belki de bir sonraki iOS 15.4 güncellemesiyle birlikte geleceğini açıkladı.Bununla birlikte, Apple'ın sisteme hizmet vermek için kendi ödeme ağını mı kullanacağı yoksa bir dış sağlayıcıyla ortak mı olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.
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apple, iphone, güncelleme, temassız ödeme

Apple, iPhone üzerinden temassız ödeme özelliği üzerinde çalışıyor

15:01 27.01.2022
© AFP 2021 / Justin Sullivan/Getty ImagesApple, iPhone 11 modellerini tanıttı
Apple, iPhone 11 modellerini tanıttı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / Justin Sullivan/Getty Images
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Apple'ın, iPhone kullanıcılarının cihazlarında ekstra donanım gerekmeksizin ödeme yapabilecekleri yeni bir özellik üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Bloomberg'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, iPhone'larda üzerinden şimdiye kadar kullanılan ödeme sistemi Squares'e artık gerek kalmayabilir.
Apple'ın, 2020 yılında satın aldığı temassız ödemelere odaklanan Mobeewave şirketi ile birlikte, kullanıcılar yalnızca tek bir dokunuşla cihazları üzerinden ödeme yapabilecek.
Mobeewave'in adı, ilk olarak Samsung ile Samsung POS adı verilen benzer bir özellik üzerinde çalıştığında duyulmuştu. 2019'da dünya çapında piyasaya sürülen sistem, Samsung akıllı telefonlarının doğrudan fiziksel kartlardan, dijital cüzdanlardan ve hatta akıllı saatlerden ödeme kabul etmesine olanak tanıyor.
Samsung POS gibi, Apple'ın yeni özelliğinin de aynı teknolojiyi kullanması bekleniyor.
Bu durumda, yeni hizmet, dijital cüzdanları etkinleştiren yakın alan iletişimi (NFC) yongasına sahip tüm iPhone modellerinde (iPhone 6 ve tüm daha yeni sürümler) yalnızca bir yazılım güncellemesi yoluyla kullanıma sunulabilecek.
Bloomberg'in ulaştığı kaynaklar, söz konusu özelliğin birkaç ay içinde, hatta belki de bir sonraki iOS 15.4 güncellemesiyle birlikte geleceğini açıkladı.
Bununla birlikte, Apple'ın sisteme hizmet vermek için kendi ödeme ağını mı kullanacağı yoksa bir dış sağlayıcıyla ortak mı olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok.
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