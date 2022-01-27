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https://tr.sputniknews.com/20220127/apple-xboxa-rakip-olmaya-hazirlaniyor-1053210319.html
'Apple, Xbox’a rakip olmaya hazırlanıyor'
'Apple, Xbox’a rakip olmaya hazırlanıyor'
ABD'li teknoloji devi Apple'ın, kendi video oyun konsolunu üreterek, Microsoft Xbox rakip olmaya hazırlandığı ve Xbox'ten mühendis 'çalmaya çalıştığı' öne... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T22:05+0300
2022-01-27T22:05+0300
türkiye
apple
oyun
iddia
xbox
oyun konsolu
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5 milyar dolarla dünyanın en değerli markası Apple’ın yeni bir alana girmeye çalıştığı iddia edildi.The Gamers sitesinin "Doğruysa büyük bir hamle, ancak en büyük şirketler bile oyun konsolu pazarına girmek istiyorlarsa bir yerden başlamak zorundalar" ifadeleriyle duyurduğu iddiaya göre, Apple, video oyun konsolu pazarına girerek, Microsoft Xbox ve PlayStation'a rakip olmaya hazırlanıyor.Apple’ın Microsoft Xbox'tan mühendisler getirmeye bile çalıştığı da belirtildi. Söz konusu iddia Windows Central yazarı Jez Corden tarafından ortaya atıldı.Corden, kaynağın pek güvenilir olmadığını ve şu anda onu destekleyecek herhangi bir özel kanıt veya belgeye sahip olmadığını belirtirken, “Söylenti uzaktan bile doğruysa, oyun endüstrisinde büyük bir haber” dedi.Corden, konuya ilişkin şunları söyledi:Geçmişte bir oyun konsolunun yapılması planlanmış ve zaten iptal edilmişti. Buna dayanarak şu planın da iptal edilebileceği de belirtildi.
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apple, oyun, iddia, xbox, oyun konsolu

'Apple, Xbox’a rakip olmaya hazırlanıyor'

22:05 27.01.2022
© REUTERS / Mike SegarApple
Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Mike Segar
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ABD'li teknoloji devi Apple'ın, kendi video oyun konsolunu üreterek, Microsoft Xbox rakip olmaya hazırlandığı ve Xbox'ten mühendis 'çalmaya çalıştığı' öne sürüldü.
5 milyar dolarla dünyanın en değerli markası Apple’ın yeni bir alana girmeye çalıştığı iddia edildi.
The Gamers sitesinin "Doğruysa büyük bir hamle, ancak en büyük şirketler bile oyun konsolu pazarına girmek istiyorlarsa bir yerden başlamak zorundalar" ifadeleriyle duyurduğu iddiaya göre, Apple, video oyun konsolu pazarına girerek, Microsoft Xbox ve PlayStation'a rakip olmaya hazırlanıyor.
Apple’ın Microsoft Xbox'tan mühendisler getirmeye bile çalıştığı da belirtildi. Söz konusu iddia Windows Central yazarı Jez Corden tarafından ortaya atıldı.
Corden, kaynağın pek güvenilir olmadığını ve şu anda onu destekleyecek herhangi bir özel kanıt veya belgeye sahip olmadığını belirtirken, “Söylenti uzaktan bile doğruysa, oyun endüstrisinde büyük bir haber” dedi.
Corden, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Bir süredir Apple’ın kendi konsolunu yapmak için Xbox mühendislerini 'izinsiz avlamaya' çalıştığına dair şeyler duyuyorum. Uzun zamandır Apple’ın bir video oyun konsolu yapmayı araştırdığını duyuyorum ve bunun bir Sanal Gerçeklik oyunu mu yoksa metaverse şeyi mı yoksa buna benzer bir şey mi olacağını bilmiyorum. Ancak Apple’ın Microsft'tan 'avladığı' bazı mühendisler, kendi oyun konsollarını araştırdığı için oradaydılar.”
Geçmişte bir oyun konsolunun yapılması planlanmış ve zaten iptal edilmişti. Buna dayanarak şu planın da iptal edilebileceği de belirtildi.
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