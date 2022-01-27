https://tr.sputniknews.com/20220127/apple-xboxa-rakip-olmaya-hazirlaniyor-1053210319.html

'Apple, Xbox’a rakip olmaya hazırlanıyor'

'Apple, Xbox’a rakip olmaya hazırlanıyor'

ABD'li teknoloji devi Apple'ın, kendi video oyun konsolunu üreterek, Microsoft Xbox rakip olmaya hazırlandığı ve Xbox'ten mühendis 'çalmaya çalıştığı' öne... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T22:05+0300

2022-01-27T22:05+0300

2022-01-27T22:05+0300

türkiye

apple

oyun

iddia

xbox

oyun konsolu

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5 milyar dolarla dünyanın en değerli markası Apple’ın yeni bir alana girmeye çalıştığı iddia edildi.The Gamers sitesinin "Doğruysa büyük bir hamle, ancak en büyük şirketler bile oyun konsolu pazarına girmek istiyorlarsa bir yerden başlamak zorundalar" ifadeleriyle duyurduğu iddiaya göre, Apple, video oyun konsolu pazarına girerek, Microsoft Xbox ve PlayStation'a rakip olmaya hazırlanıyor.Apple’ın Microsoft Xbox'tan mühendisler getirmeye bile çalıştığı da belirtildi. Söz konusu iddia Windows Central yazarı Jez Corden tarafından ortaya atıldı.Corden, kaynağın pek güvenilir olmadığını ve şu anda onu destekleyecek herhangi bir özel kanıt veya belgeye sahip olmadığını belirtirken, “Söylenti uzaktan bile doğruysa, oyun endüstrisinde büyük bir haber” dedi.Corden, konuya ilişkin şunları söyledi:Geçmişte bir oyun konsolunun yapılması planlanmış ve zaten iptal edilmişti. Buna dayanarak şu planın da iptal edilebileceği de belirtildi.

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apple, oyun, iddia, xbox, oyun konsolu