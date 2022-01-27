https://tr.sputniknews.com/20220127/arastirma-kahvenin-yetistigi-alanlar-2050ye-kadar-yari-yariya-azalacak-1053193571.html

Araştırma: Kahvenin yetiştiği alanlar 2050'ye kadar yarı yarıya azalacak

Araştırma: Kahvenin yetiştiği alanlar 2050'ye kadar yarı yarıya azalacak

Yeni bir araştırma, dünyanın kahve, kaju ve avokado yetiştirmeye uygun kesimlerinin iklim değişikliği nedeniyle önemli ölçüde değişeceğini ortaya koydu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T15:04+0300

2022-01-27T15:04+0300

2022-01-27T15:07+0300

kahve

yaşam

iklim değişikliği

avokado

araştırma

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Araştırmacılar, artan sıcaklıkların ve değişen yağış oranlarının gelecek 30 yıl boyunca kahve, kaju ve avokado yetiştiriciliğini nasıl etkileyeceğini inceledi.Çalışmaya göre, Brezilya, Endonezya, Vietnam ve Kolombiya'da kahvenin yetiştiği önemli bölgeler 2050'ye kadar yaklaşık yüzde 50 oranında azalacak.En düşük sıcaklık senaryosunda ise Brezilya'nın kahve için en uygun bölgelerinde yüzde 76'lık bir azalma olacak; Kolombiya'da bu oran yüzde 63'ü bulabilecek.Öte yandan çalışmaya göre, Arjantin, Güney Afrika, Çin ve Yeni Zelanda'da bazı bölgeler kahve yetiştiriciliği için daha uygun hale gelecek.Kaju ve avokado yetiştiriciliği de etkilenecekİklim değişikliği nedeniyle kaju yetiştiriciliği için uygun alanlar ise yüzde 17 oranında artabilecek.Avokado yetiştiriciliğinde dünyanın en büyük üreticisi olan Meksika'da uygun alanlar yüzde 80'in üzerinde artacak; başka bir önemli yetiştirici olan Peru'da ise aynı iklim modeli altında uygun alanların yaklaşık yarısı kaybedilebilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220105/kahvede-11-yilin-en-buyuk-fiyat-artisi-1052433285.html

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kahve, iklim değişikliği, avokado, araştırma