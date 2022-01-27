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https://tr.sputniknews.com/20220127/arastirma-kahvenin-yetistigi-alanlar-2050ye-kadar-yari-yariya-azalacak-1053193571.html
Araştırma: Kahvenin yetiştiği alanlar 2050'ye kadar yarı yarıya azalacak
Araştırma: Kahvenin yetiştiği alanlar 2050'ye kadar yarı yarıya azalacak
Yeni bir araştırma, dünyanın kahve, kaju ve avokado yetiştirmeye uygun kesimlerinin iklim değişikliği nedeniyle önemli ölçüde değişeceğini ortaya koydu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T15:04+0300
2022-01-27T15:07+0300
kahve
yaşam
iklim değişikliği
avokado
araştırma
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Araştırmacılar, artan sıcaklıkların ve değişen yağış oranlarının gelecek 30 yıl boyunca kahve, kaju ve avokado yetiştiriciliğini nasıl etkileyeceğini inceledi.Çalışmaya göre, Brezilya, Endonezya, Vietnam ve Kolombiya'da kahvenin yetiştiği önemli bölgeler 2050'ye kadar yaklaşık yüzde 50 oranında azalacak.En düşük sıcaklık senaryosunda ise Brezilya'nın kahve için en uygun bölgelerinde yüzde 76'lık bir azalma olacak; Kolombiya'da bu oran yüzde 63'ü bulabilecek.Öte yandan çalışmaya göre, Arjantin, Güney Afrika, Çin ve Yeni Zelanda'da bazı bölgeler kahve yetiştiriciliği için daha uygun hale gelecek.Kaju ve avokado yetiştiriciliği de etkilenecekİklim değişikliği nedeniyle kaju yetiştiriciliği için uygun alanlar ise yüzde 17 oranında artabilecek.Avokado yetiştiriciliğinde dünyanın en büyük üreticisi olan Meksika'da uygun alanlar yüzde 80'in üzerinde artacak; başka bir önemli yetiştirici olan Peru'da ise aynı iklim modeli altında uygun alanların yaklaşık yarısı kaybedilebilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kahvede-11-yilin-en-buyuk-fiyat-artisi-1052433285.html
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kahve, iklim değişikliği, avokado, araştırma

Araştırma: Kahvenin yetiştiği alanlar 2050'ye kadar yarı yarıya azalacak

15:04 27.01.2022 (güncellendi: 15:07 27.01.2022)
© PixabayKahve çekirdeği, bardak
Kahve çekirdeği, bardak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Pixabay
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Yeni bir araştırma, dünyanın kahve, kaju ve avokado yetiştirmeye uygun kesimlerinin iklim değişikliği nedeniyle önemli ölçüde değişeceğini ortaya koydu.
Araştırmacılar, artan sıcaklıkların ve değişen yağış oranlarının gelecek 30 yıl boyunca kahve, kaju ve avokado yetiştiriciliğini nasıl etkileyeceğini inceledi.
Çalışmaya göre, Brezilya, Endonezya, Vietnam ve Kolombiya'da kahvenin yetiştiği önemli bölgeler 2050'ye kadar yaklaşık yüzde 50 oranında azalacak.
En düşük sıcaklık senaryosunda ise Brezilya'nın kahve için en uygun bölgelerinde yüzde 76'lık bir azalma olacak; Kolombiya'da bu oran yüzde 63'ü bulabilecek.
Öte yandan çalışmaya göre, Arjantin, Güney Afrika, Çin ve Yeni Zelanda'da bazı bölgeler kahve yetiştiriciliği için daha uygun hale gelecek.

Kaju ve avokado yetiştiriciliği de etkilenecek

İklim değişikliği nedeniyle kaju yetiştiriciliği için uygun alanlar ise yüzde 17 oranında artabilecek.
Avokado yetiştiriciliğinde dünyanın en büyük üreticisi olan Meksika'da uygun alanlar yüzde 80'in üzerinde artacak; başka bir önemli yetiştirici olan Peru'da ise aynı iklim modeli altında uygun alanların yaklaşık yarısı kaybedilebilecek.
Kahve fiyatları rekor düzeyde zamlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
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5 Ocak, 15:18
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