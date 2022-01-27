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https://tr.sputniknews.com/20220127/arastirma-stajyer-avukatlarin-yuzde-59u-2-bin-tlnin-altinda-bir-ucretle-calisiyor-1053201360.html
Araştırma: Stajyer avukatların yüzde 59'u 2 bin TL'nin altında bir ücretle çalışıyor
Araştırma: Stajyer avukatların yüzde 59'u 2 bin TL'nin altında bir ücretle çalışıyor
'Patronların Ensesindeyiz' Hareketi Stajyer Avukatlar ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı’nın yaptığı ankete göre, süren staj süresince stajyer avukatların... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T18:01+0300
2022-01-27T18:01+0300
türkiye
avukat
stajyer
ücret
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Patronların Ensesindeyiz hareketi Stajyer Avukatlar ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı, bu ay stajyer avukatlar ve hukuk öğrencilerine ilişkin bir ücret araştırması yaptı. ANKA'nın haberine göre, toplam 160 stajyer avukat ve hukuk öğrencisinin katıldığı ankete göre, bir sene süren staj süresince stajyerlerin yüzde 59,1’i, 2022’de 2000 TL’nin altında çalışmaktayken, hukuk öğrencilerinin yüzde 14,3’ü ise ücret almıyor.Dayanışma ağı, yaptığı açıklamada; anket sonucunda ortaya çıkan verilerin asgari ücret zamları, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında stajyer avukat ve hukuk öğrencilerinin ücretlerinde bir iyileşme olmadığını, aksine daha da yoksullaştıklarını gösterdiğini belirtti. Dayanışma ağı, “insanca ücret” talebine dikkat çekmek için #StajyerAvukataİnsancaÜcret ve #BuÜcretlerlePatronAvukatlarGeçinsin etiketleri ile sorunu anlatmaya çalışacak.Dayanışma Ağı, anket çalışması öncesinde şu açıklamayı yapmıştı:“İçinden geçtiğimiz şu günlerde tanığı olduğumuz gibi hayat pahalılaşıyor. Temel haklarımız bizlere satılıyor; ulaşım ücretleri katlanıyor, elektrik, su, doğalgaz faturalarımız birbiri ile yarışıyor. Ev kirası, mutfak masrafı derken aldığımız ücretler geldiği gibi yok oluyor. Asgari ücret belirleniyor, işkollarına göre zamlar açıklanıyor, ‘avukat yanında çalışan avukatlara’ komik asgari ücretler bildiriliyor ve herkes içerisine itildiği yoksulluktan çıkış arıyor.Peki ya bizler, stajyer avukatlar ve çalışan hukuk öğrencileri? Biz bu hayat pahalılığından azade miyiz? Niçin üzerimizden atlanıyor? Niçin görünmez ilan edildik?Zaten emeğimizin karşılığı olmayan ücretimiz, eriyor. Yoksulluk bizi daha fazla kıskacına alıyor. İnsanca yaşamak varken, baş eğmemiz, tamah etmemiz isteniyor. Ancak böyle gidecek demek değil bu. Başımızı kaldırmalıyız. Hakkımızı talep etmezsek kimse bize onu ‘içinden öyle geldiği’ için vermiyor. Gelin mücadele edelim."
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avukat, stajyer, ücret

Araştırma: Stajyer avukatların yüzde 59'u 2 bin TL'nin altında bir ücretle çalışıyor

18:01 27.01.2022
© Fotoğraf : YoutubeTemsili avukat
Temsili avukat - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Fotoğraf : Youtube
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'Patronların Ensesindeyiz' Hareketi Stajyer Avukatlar ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı’nın yaptığı ankete göre, süren staj süresince stajyer avukatların yüzde 59.1’i, 2022’de 2000 TL’nin altında ücretle çalışmakta, hukuk öğrencilerinin ise yüzde 14.3’ü ücretsiz çalışıyor.
Patronların Ensesindeyiz hareketi Stajyer Avukatlar ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı, bu ay stajyer avukatlar ve hukuk öğrencilerine ilişkin bir ücret araştırması yaptı.
ANKA'nın haberine göre, toplam 160 stajyer avukat ve hukuk öğrencisinin katıldığı ankete göre, bir sene süren staj süresince stajyerlerin yüzde 59,1’i, 2022’de 2000 TL’nin altında çalışmaktayken, hukuk öğrencilerinin yüzde 14,3’ü ise ücret almıyor.
Dayanışma ağı, yaptığı açıklamada; anket sonucunda ortaya çıkan verilerin asgari ücret zamları, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında stajyer avukat ve hukuk öğrencilerinin ücretlerinde bir iyileşme olmadığını, aksine daha da yoksullaştıklarını gösterdiğini belirtti. Dayanışma ağı, “insanca ücret” talebine dikkat çekmek için #StajyerAvukataİnsancaÜcret ve #BuÜcretlerlePatronAvukatlarGeçinsin etiketleri ile sorunu anlatmaya çalışacak.
Dayanışma Ağı, anket çalışması öncesinde şu açıklamayı yapmıştı:
İçinden geçtiğimiz şu günlerde tanığı olduğumuz gibi hayat pahalılaşıyor. Temel haklarımız bizlere satılıyor; ulaşım ücretleri katlanıyor, elektrik, su, doğalgaz faturalarımız birbiri ile yarışıyor. Ev kirası, mutfak masrafı derken aldığımız ücretler geldiği gibi yok oluyor. Asgari ücret belirleniyor, işkollarına göre zamlar açıklanıyor, ‘avukat yanında çalışan avukatlara’ komik asgari ücretler bildiriliyor ve herkes içerisine itildiği yoksulluktan çıkış arıyor.
Peki ya bizler, stajyer avukatlar ve çalışan hukuk öğrencileri? Biz bu hayat pahalılığından azade miyiz? Niçin üzerimizden atlanıyor? Niçin görünmez ilan edildik?
Zaten emeğimizin karşılığı olmayan ücretimiz, eriyor. Yoksulluk bizi daha fazla kıskacına alıyor. İnsanca yaşamak varken, baş eğmemiz, tamah etmemiz isteniyor. Ancak böyle gidecek demek değil bu. Başımızı kaldırmalıyız. Hakkımızı talep etmezsek kimse bize onu ‘içinden öyle geldiği’ için vermiyor. Gelin mücadele edelim."
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