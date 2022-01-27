https://tr.sputniknews.com/20220127/avustralya-acikta-kadinlar-dunya-bir-numarasi-barty-finale-yukseldi-1053214203.html

Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, finale yükseldi

Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty​​​​​​​, ülkesinde finale çıktı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T23:47+0300

2022-01-27T23:47+0300

2022-01-27T23:47+0300

spor

avustralya açık

final

ashleigh barty

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053214160_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_02ed65f1d8df6f2848de970d9e0ac6dd.jpg

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde 25 yaşındaki Barty, yarı finalde klasmanın 51. basamağındaki ABD'li Madison Keys ile karşılaştı.Toplam 1 saat 2 dakika süren maçta Barty, setleri 6-1 ve 6-3 kazanarak adını finale yazdırdı.Barty, bu sezon Avustralya Açık'ta oynadığı maçlarda set bile vermeden finale çıktı.Ülkesinde yarışan Avustralyalı Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ın ilk ev sahibi şampiyonu olmak istiyor. Barty, Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi olmak için yarışıyor.Barty, finalde Polonyalı Iga Swiatek ile ABD'li Danielle Collins arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

https://tr.sputniknews.com/20220127/avustralya-acikta-swiateki-yenen-collins-finale-yukseldi-1053211787.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avustralya açık, final, ashleigh barty