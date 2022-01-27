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Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, finale yükseldi
Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, finale yükseldi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty​​​​​​​, ülkesinde finale çıktı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T23:47+0300
2022-01-27T23:47+0300
spor
avustralya açık
final
ashleigh barty
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde 25 yaşındaki Barty, yarı finalde klasmanın 51. basamağındaki ABD'li Madison Keys ile karşılaştı.Toplam 1 saat 2 dakika süren maçta Barty, setleri 6-1 ve 6-3 kazanarak adını finale yazdırdı.Barty, bu sezon Avustralya Açık'ta oynadığı maçlarda set bile vermeden finale çıktı.Ülkesinde yarışan Avustralyalı Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ın ilk ev sahibi şampiyonu olmak istiyor. Barty, Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi olmak için yarışıyor.Barty, finalde Polonyalı Iga Swiatek ile ABD'li Danielle Collins arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.
https://tr.sputniknews.com/20220127/avustralya-acikta-swiateki-yenen-collins-finale-yukseldi-1053211787.html
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avustralya açık, final, ashleigh barty

Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Barty, finale yükseldi

23:47 27.01.2022
© REUTERS / Loren ElliottAshleigh Barty
Ashleigh Barty - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Loren Elliott
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta kadınlar dünya bir numarası Ashleigh Barty​​​​​​​, ülkesinde finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde 25 yaşındaki Barty, yarı finalde klasmanın 51. basamağındaki ABD'li Madison Keys ile karşılaştı.
Toplam 1 saat 2 dakika süren maçta Barty, setleri 6-1 ve 6-3 kazanarak adını finale yazdırdı.
Barty, bu sezon Avustralya Açık'ta oynadığı maçlarda set bile vermeden finale çıktı.
Ülkesinde yarışan Avustralyalı Barty, 44 yıl sonra Avustralya Açık'ın ilk ev sahibi şampiyonu olmak istiyor. Barty, Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi olmak için yarışıyor.
Barty, finalde Polonyalı Iga Swiatek ile ABD'li Danielle Collins arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.
Danielle Collins - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
SPOR
Avustralya Açık'ta Swiatek'i yenen Collins finale yükseldi
22:28
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