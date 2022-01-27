https://tr.sputniknews.com/20220127/avustralya-acikta-swiateki-yenen-collins-finale-yukseldi-1053211787.html

Avustralya Açık'ta Swiatek'i yenen Collins finale yükseldi

Avustralya Açık'ta Swiatek'i yenen Collins finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finaline yükselen ikinci sporcu, ABD'li Danielle Collins oldu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T22:28+0300

2022-01-27T22:28+0300

2022-01-27T22:28+0300

spor

tenis

avustralya açık

final

turnuva

iga swiatek

danielle collins

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053211668_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f3f8368bb5ecd8ab1c20f5483df21230.jpg

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. günü, tek kadınlar yarı finalinde dünya 7 numarası Polonyalı Iga Swiatek ile klasmanın 27. basamağındaki Collins karşılaştı.Toplam 1 saat 18 dakika süren maçta Collins, setleri 6-4 ve 6-1 kazanarak adını finale yazdırdı.ABD'li tenisçi finalde dünya bir numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile karşılaşacak​​​​​​​. Barty​ ​​​​​​,Avustralya Açık'ta oynadığı maçlarda set vermeden finale çıktı.Avustralya Açık'ta 1980'den bu yana finale yükselen ilk ev sahibi kadın tenisçi konumundaki Barty, Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi sporcu olabilmek için de finalde ter dökecek.

https://tr.sputniknews.com/20220127/avustralya-acikta-medvedev-yari-finalde-1053172516.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tenis, avustralya açık, final, turnuva, iga swiatek, danielle collins