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Avustralya Açık'ta Swiatek'i yenen Collins finale yükseldi
Avustralya Açık'ta Swiatek'i yenen Collins finale yükseldi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finaline yükselen ikinci sporcu, ABD'li Danielle Collins oldu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T22:28+0300
2022-01-27T22:28+0300
spor
tenis
avustralya açık
final
turnuva
iga swiatek
danielle collins
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. günü, tek kadınlar yarı finalinde dünya 7 numarası Polonyalı Iga Swiatek ile klasmanın 27. basamağındaki Collins karşılaştı.Toplam 1 saat 18 dakika süren maçta Collins, setleri 6-4 ve 6-1 kazanarak adını finale yazdırdı.ABD'li tenisçi finalde dünya bir numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile karşılaşacak​​​​​​​. Barty​ ​​​​​​,Avustralya Açık'ta oynadığı maçlarda set vermeden finale çıktı.Avustralya Açık'ta 1980'den bu yana finale yükselen ilk ev sahibi kadın tenisçi konumundaki Barty, Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi sporcu olabilmek için de finalde ter dökecek.
https://tr.sputniknews.com/20220127/avustralya-acikta-medvedev-yari-finalde-1053172516.html
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tenis, avustralya açık, final, turnuva, iga swiatek, danielle collins

Avustralya Açık'ta Swiatek'i yenen Collins finale yükseldi

22:28 27.01.2022
© REUTERS / Loren ElliottDanielle Collins
Danielle Collins - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Loren Elliott
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finaline yükselen ikinci sporcu, ABD'li Danielle Collins oldu.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. günü, tek kadınlar yarı finalinde dünya 7 numarası Polonyalı Iga Swiatek ile klasmanın 27. basamağındaki Collins karşılaştı.
Toplam 1 saat 18 dakika süren maçta Collins, setleri 6-4 ve 6-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
ABD'li tenisçi finalde dünya bir numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ile karşılaşacak​​​​​​​. Barty​ ​​​​​​,Avustralya Açık'ta oynadığı maçlarda set vermeden finale çıktı.
Avustralya Açık'ta 1980'den bu yana finale yükselen ilk ev sahibi kadın tenisçi konumundaki Barty, Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi sporcu olabilmek için de finalde ter dökecek.
Daniil Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
SPOR
Avustralya Açık'ta Medvedev yarı finalde
02:55
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