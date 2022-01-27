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Aykut Kocaman: Ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler insanın çok ağrına gidiyor
16:20 27.01.2022 (güncellendi: 16:31 27.01.2022)
© AA / Orhan Yoldaş Aykut Kocaman
© AA / Orhan Yoldaş
Fenerbahçe'nin başındayken şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, Ali Koç'la ilgili, "Ben ayrıldıktan sonra benimle ilgili yaptığı şeyler insanın çok ağrına gidiyor" ifadelerini kullandı. Kocaman, tekrar Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruya, "Ben, Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum" cevabını verdi.
Deneyimli teknik direktör Aykut Kocaman, Tivibu Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Kocaman, "Fenerbahçe gibi milyonları ilgilendiren bir kulübün teknik direktörlüğü görevi verildiğinde milyonlarca insanı mutlu edecek takımı yaratmak için çaba göstermek gerekir. Bu arada ne Aykut'un kaprisleriyle ne de bir başkasının davranışlarıyla uğraşacak bir hal yok" dedi.
‘Valbuena'yı o dönem ben istedim’
Kocaman’ın açıklamalarından satır başları:
"Ben kendi halinde yaşayan bir adamım, bunlara cevap vermek bile istemiyorum ama laf lafı açtı. Valbuena'yı ben istedim. Bir şeylerin dağınık olduğu dönemde takıma en çok faydayı sağlayan oydu.
‘Alex en fazla benim dönemimde oynadı’
Aykut Kocaman ve Alex'i karşı karşıya getirmenin Fenerbahçe'ye ne faydası olabilir? Rakamlar ortada. Ben art niyetli olsam, nasıl olacak böyle bir şey?
Bunların hepsi, 'organize bir çete tarafından' çok planlı bir şekilde, sürekli ortaya getiriliyor. Alex en fazla benim zamanımda oynamış. En fazla golü benim dönemimde atmış.
‘Kendisi de antrenörlük yapıyor, aynı şeyleri yaşayacak’
Bizim işimiz oyuncularımızdan en yüksek verimi alacak uyumu sağlamaktır. Bu uyumun içinde bazen Alex olur, bazen olmaz. Şimdi kendisi de antrenörlük yapıyor, aynı şeyleri yaşayacak.
Ben biraz Alex'in bu organize durum tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Alex'in böyle bir insan olduğunu düşünmüyorum.
Ben ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler, çok ağrına gidiyor insanın. Ben, kendi halinde yaşayan bir insanım. Beni, herhangi birisiyle çarpıştırmanın bir anlamı yok. Bunu yapanlara Fenerbahçe'nin dinamiklerinin dikkat etmesi gerekiyor.”
‘Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum’
'Sezon sonunda Ali Koç'tan teknik direktörlük veya sportif direktörlük teklif gelse cevabınız ne olur?' sorusuna Aykut Kocaman'ın yanıtı, "Ben Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum. Hiç olmadım. Olmam" oldu.