https://tr.sputniknews.com/20220127/aykut-kocaman-ayrildiktan-sonra-ali-kocun-benimle-ilgili-yaptigi-seyler-insanin-cok-agrina-gidiyor-1053197978.html

Aykut Kocaman: Ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler insanın çok ağrına gidiyor

Aykut Kocaman: Ayrıldıktan sonra Ali Koç'un benimle ilgili yaptığı şeyler insanın çok ağrına gidiyor

Fenerbahçe'nin başındayken şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, Ali Koç'la ilgili, "Ben ayrıldıktan sonra benimle ilgili yaptığı şeyler... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T16:20+0300

2022-01-27T16:20+0300

2022-01-27T16:31+0300

aykut kocaman

spor

alex de souza

fenerbahçe

ali koç

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Deneyimli teknik direktör Aykut Kocaman, Tivibu Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.Kocaman, "Fenerbahçe gibi milyonları ilgilendiren bir kulübün teknik direktörlüğü görevi verildiğinde milyonlarca insanı mutlu edecek takımı yaratmak için çaba göstermek gerekir. Bu arada ne Aykut'un kaprisleriyle ne de bir başkasının davranışlarıyla uğraşacak bir hal yok" dedi.‘Valbuena'yı o dönem ben istedim’Kocaman’ın açıklamalarından satır başları:‘Alex en fazla benim dönemimde oynadı’‘Kendisi de antrenörlük yapıyor, aynı şeyleri yaşayacak’‘Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum’'Sezon sonunda Ali Koç'tan teknik direktörlük veya sportif direktörlük teklif gelse cevabınız ne olur?' sorusuna Aykut Kocaman'ın yanıtı, "Ben Fenerbahçe'deki bu denklemin içinde yokum. Hiç olmadım. Olmam" oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220119/kocamandan-calistigim-en-kotu-teknik-direktor-diyen-alex-de-souzaya-yanit-pek-anlam-veremedim-1052906409.html

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aykut kocaman, alex de souza, fenerbahçe, ali koç