https://tr.sputniknews.com/20220127/ayse-armandan-ezgi-molaya-destek-kimse-bizi-bu-korkuya-mahkm-edemez-1053196433.html

Ayşe Arman’dan Ezgi Mola’ya destek: Kimse bizi bu korkuya mahkûm edemez

Ayşe Arman’dan Ezgi Mola’ya destek: Kimse bizi bu korkuya mahkûm edemez

Gazeteci Ayşe Arman, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal K. hakkında 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla suç... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T16:00+0300

2022-01-27T16:00+0300

2022-01-27T16:00+0300

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ezgi mola

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Suçlanan Kemal K.’ya verilen iki ay uzaklaştırma kararına da tepki gösteren Arman, “Bu dava, emsal olmalıydı. Emsal olmalıydı ki, bir daha böyle öküz herifler asla böyle şeylere cesaret edemesinler! Kimse bizi bu korkuya mahkûm edemez, kimse bizim özgürce yaşama hakkımızı elimizden alamaz” dedi.Ayşe Arman sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:"Ezgi Mola, 6 yıl önce bir diş macunu reklam çekiminde birlikte poz verdiği Kemal K.'dan kendisini taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle, şikayetçi oluyor.Reklamdan sonra Ezgi'nin bir oyununa giden Kemal Kahraman, kendisini tanıtıyor ve çiçek veriyor. O günden sonra da bir daha da peşini bırakmıyor, tüm oyunlarına gidiyor, her yerde karşısına çıkıyor!!!!Bu duruma daha fazla dayanamayan Ezgi, “Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek adamı tersliyor.Veeeeee tacizci manyak; Ezgi, otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin!!!" diyerek kaportayı tekmeliyor... Bu ne cesaret!!! Aklım almıyor!!! Gerçi ülke, tımarhaneye döndü, aklımızın almayacağı o kadar çok şey oluyor ki :((Savcılık, Ezgi Mola'yı haklı bularak, Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı veriyor. Veriyor da noluyor????? Koskoca bir hiç!Bir kadın, 6 yıldır rahatsız ediliyor, tacize uğruyor, şikâyet ediyor!!! Oyuncu Ezgi Mola veya başka bir kadın olmasının da zerre kadar önemi yok. Bir kadına, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim!” diyecek korkuyu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok!Ezgi Mola'nın, yani kadınların, gece-gündüz demeden sokaklarda rahat rahat dolaşabilmesi için Kemal Kahraman denen bu tacizci adama, 2 ay uzaklaştırma kararı verilmesi yetersiz!!! Bu bariz ortada... Peki kardeşim, niye başka bi şey yapılamıyor? Neden bu suçun daha ağır bi yaptırımı olamıyor????!!!!Bu dava, emsal olmalıydı. Emsal olmalıydı ki, bir daha böyle öküz herifler asla böyle şeylere cesaret edemesinler!!!

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haberler, şikayet, ayşe arman, ezgi mola