Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220127/ayse-armandan-ezgi-molaya-destek-kimse-bizi-bu-korkuya-mahkm-edemez-1053196433.html
Ayşe Arman’dan Ezgi Mola’ya destek: Kimse bizi bu korkuya mahkûm edemez
Ayşe Arman’dan Ezgi Mola’ya destek: Kimse bizi bu korkuya mahkûm edemez
Gazeteci Ayşe Arman, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal K. hakkında 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla suç... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T16:00+0300
2022-01-27T16:00+0300
yaşam
haberler
şikayet
ayşe arman
ezgi mola
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103626/82/1036268214_182:0:1437:706_1920x0_80_0_0_501bc311bc21b1578d297449ad9e0e15.jpg
Suçlanan Kemal K.’ya verilen iki ay uzaklaştırma kararına da tepki gösteren Arman, “Bu dava, emsal olmalıydı. Emsal olmalıydı ki, bir daha böyle öküz herifler asla böyle şeylere cesaret edemesinler! Kimse bizi bu korkuya mahkûm edemez, kimse bizim özgürce yaşama hakkımızı elimizden alamaz” dedi.Ayşe Arman sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:"Ezgi Mola, 6 yıl önce bir diş macunu reklam çekiminde birlikte poz verdiği Kemal K.'dan kendisini taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle, şikayetçi oluyor.Reklamdan sonra Ezgi'nin bir oyununa giden Kemal Kahraman, kendisini tanıtıyor ve çiçek veriyor. O günden sonra da bir daha da peşini bırakmıyor, tüm oyunlarına gidiyor, her yerde karşısına çıkıyor!!!!Bu duruma daha fazla dayanamayan Ezgi, “Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek adamı tersliyor.Veeeeee tacizci manyak; Ezgi, otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin!!!" diyerek kaportayı tekmeliyor... Bu ne cesaret!!! Aklım almıyor!!! Gerçi ülke, tımarhaneye döndü, aklımızın almayacağı o kadar çok şey oluyor ki :((Savcılık, Ezgi Mola'yı haklı bularak, Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı veriyor. Veriyor da noluyor????? Koskoca bir hiç!Bir kadın, 6 yıldır rahatsız ediliyor, tacize uğruyor, şikâyet ediyor!!! Oyuncu Ezgi Mola veya başka bir kadın olmasının da zerre kadar önemi yok. Bir kadına, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim!” diyecek korkuyu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok!Ezgi Mola'nın, yani kadınların, gece-gündüz demeden sokaklarda rahat rahat dolaşabilmesi için Kemal Kahraman denen bu tacizci adama, 2 ay uzaklaştırma kararı verilmesi yetersiz!!! Bu bariz ortada... Peki kardeşim, niye başka bi şey yapılamıyor? Neden bu suçun daha ağır bi yaptırımı olamıyor????!!!!Bu dava, emsal olmalıydı. Emsal olmalıydı ki, bir daha böyle öküz herifler asla böyle şeylere cesaret edemesinler!!!
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103626/82/1036268214_339:0:1280:706_1920x0_80_0_0_200f5a2cf3dd4179554236b533f2f771.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haberler, şikayet, ayşe arman, ezgi mola

Ayşe Arman’dan Ezgi Mola’ya destek: Kimse bizi bu korkuya mahkûm edemez

16:00 27.01.2022
© Fotoğraf : InstagramAyşe Arman
Ayşe Arman - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Gazeteci Ayşe Arman, bir diş macunu reklamında birlikte poz verdikleri müzisyen Kemal K. hakkında 6 yıldır kendisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan oyuncu Ezgi Mola’ya destek çıktı.
Suçlanan Kemal K.’ya verilen iki ay uzaklaştırma kararına da tepki gösteren Arman, “Bu dava, emsal olmalıydı. Emsal olmalıydı ki, bir daha böyle öküz herifler asla böyle şeylere cesaret edemesinler! Kimse bizi bu korkuya mahkûm edemez, kimse bizim özgürce yaşama hakkımızı elimizden alamaz” dedi.
Ayşe Arman sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:
"Ezgi Mola, 6 yıl önce bir diş macunu reklam çekiminde birlikte poz verdiği Kemal K.'dan kendisini taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle, şikayetçi oluyor.
Reklamdan sonra Ezgi'nin bir oyununa giden Kemal Kahraman, kendisini tanıtıyor ve çiçek veriyor. O günden sonra da bir daha da peşini bırakmıyor, tüm oyunlarına gidiyor, her yerde karşısına çıkıyor!!!!
Bu duruma daha fazla dayanamayan Ezgi, “Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?" diyerek adamı tersliyor.
Veeeeee tacizci manyak; Ezgi, otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin!!!" diyerek kaportayı tekmeliyor... Bu ne cesaret!!! Aklım almıyor!!! Gerçi ülke, tımarhaneye döndü, aklımızın almayacağı o kadar çok şey oluyor ki :((
Savcılık, Ezgi Mola'yı haklı bularak, Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı veriyor. Veriyor da noluyor????? Koskoca bir hiç!
Bir kadın, 6 yıldır rahatsız ediliyor, tacize uğruyor, şikâyet ediyor!!! Oyuncu Ezgi Mola veya başka bir kadın olmasının da zerre kadar önemi yok. Bir kadına, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim!” diyecek korkuyu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok!
Ezgi Mola'nın, yani kadınların, gece-gündüz demeden sokaklarda rahat rahat dolaşabilmesi için Kemal Kahraman denen bu tacizci adama, 2 ay uzaklaştırma kararı verilmesi yetersiz!!! Bu bariz ortada... Peki kardeşim, niye başka bi şey yapılamıyor? Neden bu suçun daha ağır bi yaptırımı olamıyor????!!!!
Bu dava, emsal olmalıydı. Emsal olmalıydı ki, bir daha böyle öküz herifler asla böyle şeylere cesaret edemesinler!!!
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce