https://tr.sputniknews.com/20220127/bakan-nebati-kredi-yata-kata-degil-projelere-gidecek-1053174184.html

Bakan Nebati: Kredi yata-kata değil projelere gidecek

Bakan Nebati: Kredi yata-kata değil projelere gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önümüzdeki süreçte kamu bankalarının sermayelerine hazineden kaynak aktarımı yapılacağını, böylece bu bankaların kredi... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T06:31+0300

2022-01-27T06:31+0300

2022-01-27T06:31+0300

ekonomi

enflasyon

nureddin nebati

kredi

kur korumalı tl mevduat

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde sık sık bir araya geldiği milletvekilleri, ekonomist, akademisyen ve iş dünyası temsilcilerine finans sektörüne yönelik atılacak yeni adımlarla ilgili bilgi verdi.Bakan Nebati, kamu bankalarının sermayelerinin hazineden kaynak aktarılması yoluyla güçlendirileceğini, böylece yatırımcılar için yeni kredi imkânlarının genişletileceğini kaydetti. Nebati, yeni ekonomik modelin bir takvime bağlı olmadığını da kaydetti. Nebati “Bir takvime dayalı program ilan etmeyeceğiz. Reform programımız olmayacak. Adımlarımızı sırayla uygulamaya koyacağız. Takvime bağlamayacağız. Atacağımız adımlar olgunlaştıkça Cumhurbaşkanı ilan edecek ve hemen uygulamaya girecek” dedi.Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Nebati’nin basına kapalı toplantılarda verdiği bazı önemli mesajlar şöyle:Şirketlere 13 milyarlık vergi desteği'KGF kredileri yata-kata gitmiş'Enflasyonda hedef yüzde 30'un altı

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enflasyon, nureddin nebati, kredi, kur korumalı tl mevduat