https://tr.sputniknews.com/20220127/bakan-ozer-yuz-yuze-egitime-kararlilikla-devam-edecegiz-1053187399.html

Bakan Özer: Yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceğiz

Bakan Özer: Yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yarıyıl tatilinden sonra da aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En sık sorulan soru, 'Acaba tatil uzayacak... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T13:36+0300

2022-01-27T13:36+0300

2022-01-27T13:36+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

sömestr tatili

tatil

açıklama

yarıyıl

kısıtlama

mahmut özer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1048404738_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7ee99fd547f6b97e351a1e94bed34734.jpg

Türkiye Özel Okullar Derneği'nin 20'nci Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nda konuşan Bakan Özer, Bakanlık görevine başladığı 6 Ağustos'tan itibaren söylediği 3 önemli konuyu hatırlatan yüz yüze eğitimin önemine dikkat çekti."Okulların yüz yüze açık kalması için covid salgınının sıfırlanmasını beklemeye tahammülümüz yoktur" sözlerini yineleyen Özer, ikinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara değindi.Bakan Özer, şunları söyledi:Yeni anaokulu yatırım planlarıUzun yıllardır kronik bir sorun olarak nitelendirdiği okullar arasındaki başarı farklarını azaltmak için çalışmaların devam ettiğini de anlatan Bakan Özer, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için üç ana konuya ağırlık verildiğini söyledi. Özer, "Birincisi, okul öncesine eğitime erişimi artırmak, ikincisi okulların imkan farklılığını azaltmak, üçüncüsü de bir eğitim sisteminin ancak öğretmenleri kadar başarılı olduğu gerçeğinden yola çıkarak, öğretmenlerimize çok yönlü mesleki gelişimler için destek vermek. Bu üç hedefe ulaşmak için öncelikle okul öncesine 3 yaştaki okullaşma oranını yüzde 14'ten yüzde 50'ye, 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 35'lerden yüzde 70'e, 5 yaşta yüzde 78'lerden yüzde 100'e çıkarmayı hedefledik" diye konuştu.2022 yılında Türkiye genelinde yeni anaokulu yatırım planlarını da açıklayan Milli Eğitim Bakanı Özer, "Okul öncesi eğitime erişimde Türkiye'nin tüm noktalarında 81 ili, ilçelerinde özellikle dezavantajlı bölgelerinde kapasiteyi maksimuma çıkartmak, mümkün olduğu kadar okul dışı faktörlerin okula etkisini azaltmak için 2022 yılında 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfı yapacağız. Bunu ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştireceğiz ve bin anaokulu yapacağız. İstanbul'daki rakamlar çok çarpıcı, 157 devlet anaokulumuz var ama bin 538 özel öğretim anaokulumuz var. Yani maddi imkanı yetersiz olan ailelerin okul öncesine eğitime erişimini artırmak için İstanbul'a çok daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/milli-egitim-bakani-ozer-yariyil-tatilini-uzatmamizi-gerektirecek-bir-durum-soz-konusu-degil-1052969018.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meb, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, sömestr tatili, tatil, açıklama, yarıyıl, kısıtlama, mahmut özer, yarıyıl tatili, kapanma, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını