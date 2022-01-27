https://tr.sputniknews.com/20220127/barlas-bizanstan-devraldigimiz-osmanlida-hafif-yozlastirdigimiz-kentlesme-rayina-oturmak-uzere-1053179791.html

Barlas: Bizans'tan devraldığımız, Osmanlı'da hafif yozlaştırdığımız kentleşme rayına oturmak üzere

Barlas: Bizans'tan devraldığımız, Osmanlı'da hafif yozlaştırdığımız kentleşme rayına oturmak üzere

Sabah Başyazarı Mehmet Barlas, İstanbul'un 'projeler kenti' olduğunu belirterek, "Bizans'tan devraldığımız, Osmanlı'da hafif yozlaştırdığımız kentleşme yapısı... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T11:27+0300

2022-01-27T11:27+0300

2022-01-27T11:27+0300

türkiye

mehmet barlas

istanbul

recep tayyip erdoğan

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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Mehmet Barlas, 'İstanbul sahip değil' başlıklı bugünkü köşesinde, son kar yağışının yalnızca İstanbullular için tüm vatandaşlar ve siyasetçiler için büyük dersler içerdiğini ifade etti."İstanbul'u bir düşünün. 1973 öncesinde iki kıtayı birbirine bağlayan köprü yoktu.Süleyman Demirel köprü yapmak istediği zaman, "Git önce Zap Köprüsü'nü yap" derlerdi.Demirel köprüyü yaptı ama açılışını yapamadı. Çünkü darbe olmuştu" diyen Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde şehre çok önemli yatırımlar yaptığını söyledi.Erdoğan'ın İstanbul'u değiştirdiğini belirten Barlas, "Şimdi İstanbul'da kar yağarken iki kıtayı birbirine bağlayan üç köprü, iki tünel var. Marmaray'ın açıldığı gün Sirkeci'deydim. Marmaray'a bindim ve kendimi Üsküdar'da buldum. Gözlerime inanamamıştım. Yani eğer İstanbul eski yönetimlerin anlayışına bırakılsaydı bu kar yağdığında herkes bir yere hapsolmuştu. Ne metro vardı ne geçit. Bu nedenle İstanbul'a nefes aldıran Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı, bu kentin tarihini de değiştirdi. Artık biliyoruz ki devletin karar altına aldığı hiçbir proje yoktur ki yapamasın. İsterseniz arabaya atlayıp Çanakkale'ye gidin ve yeni köprüyü görün" görüşünü dile getirdi."Sanırım bu son kar yağışından ders almaları gereken siyasetçiler gerekli miktarda etkilenmediler" diyen Barlas yazısında şunları kaydetti:"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kendini savunurken dinledik.Ama artık halk gevezelikleri değil projeleri dinleyecektir.Çünkü İstanbul bir projeler kentidir.Bizans'tan devraldığımız, Osmanlı'da hafif yozlaştırdığımız kentleşme yapısı yeniden rayına oturmak üzeredir.Dilerim çağlara mal olacak bu yeniden yapılanma, çapsız politikacılar tarafından ertelenmez."

türkiye

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mehmet barlas, istanbul, recep tayyip erdoğan, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)