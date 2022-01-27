https://tr.sputniknews.com/20220127/batiyi-rusyaya-karsi-birlestirdigini-iddia-eden-johnsona-tuhaf-nitelendirmesi-1053173863.html

Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiğini iddia eden Johnson’a ‘tuhaf’ nitelendirmesi

Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiğini iddia eden Johnson’a ‘tuhaf’ nitelendirmesi

Bilim insanı ve televizyon sunucusu Dr. Mike Galsworthy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, hükümetinin Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiği yönündeki... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T05:28+0300

2022-01-27T05:28+0300

2022-01-27T05:28+0300

dünya

rusya

ingiltere

boris johnson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052899324_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eb0d2c3c8d3d9b9f0c6a7b3e247d6ce0.jpg

Galsworthy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Johnson’ın, İngiltere hükümetinin Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiğini iddia etmesi tuhaf. Johnson, Avrupa’da alay ediliyor, Biden da ona güvenmiyor” ifadesini kullandı.İngiltere’nin bu sürecin içinde yer alıyor olabildiğini yazan Galsworthy, ancak Johnson’un bu süreçle hiçbir ilgisi olmadığını savundu.İngiltere Başbakanı Johnson, dün parlamentodaki konuşması sırasında, hükümetinin 'Batı’yı birleştirdiğini' iddia etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220126/stoltenberg-rusyanin-anlasma-teklifine-yazili-karsiligi-ilettiklerini-duyurdu-1053163496.html

rusya

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ingiltere, boris johnson