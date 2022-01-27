Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220127/batiyi-rusyaya-karsi-birlestirdigini-iddia-eden-johnsona-tuhaf-nitelendirmesi-1053173863.html
Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiğini iddia eden Johnson’a ‘tuhaf’ nitelendirmesi
Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiğini iddia eden Johnson’a ‘tuhaf’ nitelendirmesi
Bilim insanı ve televizyon sunucusu Dr. Mike Galsworthy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, hükümetinin Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiği yönündeki... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T05:28+0300
2022-01-27T05:28+0300
dünya
rusya
ingiltere
boris johnson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052899324_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eb0d2c3c8d3d9b9f0c6a7b3e247d6ce0.jpg
Galsworthy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Johnson’ın, İngiltere hükümetinin Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiğini iddia etmesi tuhaf. Johnson, Avrupa’da alay ediliyor, Biden da ona güvenmiyor” ifadesini kullandı.İngiltere’nin bu sürecin içinde yer alıyor olabildiğini yazan Galsworthy, ancak Johnson’un bu süreçle hiçbir ilgisi olmadığını savundu.İngiltere Başbakanı Johnson, dün parlamentodaki konuşması sırasında, hükümetinin 'Batı’yı birleştirdiğini' iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220126/stoltenberg-rusyanin-anlasma-teklifine-yazili-karsiligi-ilettiklerini-duyurdu-1053163496.html
rusya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052899324_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_422db85b05b40dd2435a291649ba4633.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ingiltere, boris johnson

Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiğini iddia eden Johnson’a ‘tuhaf’ nitelendirmesi

05:28 27.01.2022
© REUTERS / REUTERS TVBritanya'da ölümcül Kovid hastalarıyla vedalaşmayı, cenazeye katılımı bile yasakladığı kapanmada başbakanlıkta parti üstüne parti verdiği ortaya çıkan Boris Johnson, parlamentoda istifasını veya güvenoyuyla düşürülmesini talep eden milletvekillerine hesap verirken
Britanya'da ölümcül Kovid hastalarıyla vedalaşmayı, cenazeye katılımı bile yasakladığı kapanmada başbakanlıkta parti üstüne parti verdiği ortaya çıkan Boris Johnson, parlamentoda istifasını veya güvenoyuyla düşürülmesini talep eden milletvekillerine hesap verirken - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / REUTERS TV
Abone ol
Bilim insanı ve televizyon sunucusu Dr. Mike Galsworthy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, hükümetinin Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiği yönündeki iddiasının tuhaf olduğunu belirtti.
Galsworthy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Johnson’ın, İngiltere hükümetinin Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiğini iddia etmesi tuhaf. Johnson, Avrupa’da alay ediliyor, Biden da ona güvenmiyor” ifadesini kullandı.
İngiltere’nin bu sürecin içinde yer alıyor olabildiğini yazan Galsworthy, ancak Johnson’un bu süreçle hiçbir ilgisi olmadığını savundu.
İngiltere Başbakanı Johnson, dün parlamentodaki konuşması sırasında, hükümetinin 'Batı’yı birleştirdiğini' iddia etmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
DÜNYA
Stoltenberg, Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı karşılığı ilettiklerini duyurdu
Dün, 21:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce