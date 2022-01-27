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Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiğini iddia eden Johnson’a ‘tuhaf’ nitelendirmesi
© REUTERS / REUTERS TVBritanya'da ölümcül Kovid hastalarıyla vedalaşmayı, cenazeye katılımı bile yasakladığı kapanmada başbakanlıkta parti üstüne parti verdiği ortaya çıkan Boris Johnson, parlamentoda istifasını veya güvenoyuyla düşürülmesini talep eden milletvekillerine hesap verirken
Bilim insanı ve televizyon sunucusu Dr. Mike Galsworthy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un, hükümetinin Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiği yönündeki iddiasının tuhaf olduğunu belirtti.
Galsworthy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Johnson’ın, İngiltere hükümetinin Batı’yı Rusya’ya karşı birleştirdiğini iddia etmesi tuhaf. Johnson, Avrupa’da alay ediliyor, Biden da ona güvenmiyor” ifadesini kullandı.
İngiltere’nin bu sürecin içinde yer alıyor olabildiğini yazan Galsworthy, ancak Johnson’un bu süreçle hiçbir ilgisi olmadığını savundu.
Johnson claiming the UK govt is bringing the West together over Russia is bizarre.— Dr Mike Galsworthy (@mikegalsworthy) January 26, 2022
Johnson is reviled in Europe and not trusted by Biden. UK may be chipping in - but Boris Johnson is no team player or any form of international glue.
İngiltere Başbakanı Johnson, dün parlamentodaki konuşması sırasında, hükümetinin 'Batı’yı birleştirdiğini' iddia etmişti.