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Belçika'da bir öğretmenin öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görüntüler tepki topladı
Belçika'da bir öğretmenin öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görüntüler tepki topladı
Belçika'da bir okulda yaşanan ve sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda bir öğretmenin öğrenciyi darp ettiği görüntüler tepki topladı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T00:32+0300
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dünya
belçika
okul
öğretmen
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Belçika’nın büyük şehirlerinden Anvers'te bulunan l’Institut Pie X adlı okulda kavga eden öğrencileri ayırmak ve kavgaya son vermek için müdahale eden bir öğretmenin bir öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görülen bir video ülkede büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde başka bir öğrenciye tekme atan bir öğrenciye gözetmen öğretmen tarafından şiddetli bir şekilde müdahale ettiği yer alıyor. Ögretmen ani bir şekilde havaya kaldırdığı öğrenciyi hızlı bir şekilde yere fırlatıyor. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte tepkilerin gelmesiyle birlikte okulun yönetimi ailelere bir mektup göndererek ''İlgili kişilerle konu detaylıca görüşülecek. Lütfen bu görüntüleri paylaşmayın ve kaldırın'' ifadeleri kullanıldı.
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belçika, okul, öğretmen

Belçika'da bir öğretmenin öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görüntüler tepki topladı

00:32 27.01.2022 (güncellendi: 00:36 27.01.2022)
© İHABelçika'da hoca
Belçika'da hoca - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA
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Belçika'da bir okulda yaşanan ve sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda bir öğretmenin öğrenciyi darp ettiği görüntüler tepki topladı.
Belçika’nın büyük şehirlerinden Anvers'te bulunan l’Institut Pie X adlı okulda kavga eden öğrencileri ayırmak ve kavgaya son vermek için müdahale eden bir öğretmenin bir öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görülen bir video ülkede büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerde başka bir öğrenciye tekme atan bir öğrenciye gözetmen öğretmen tarafından şiddetli bir şekilde müdahale ettiği yer alıyor. Ögretmen ani bir şekilde havaya kaldırdığı öğrenciyi hızlı bir şekilde yere fırlatıyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte tepkilerin gelmesiyle birlikte okulun yönetimi ailelere bir mektup göndererek ''İlgili kişilerle konu detaylıca görüşülecek. Lütfen bu görüntüleri paylaşmayın ve kaldırın'' ifadeleri kullanıldı.
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