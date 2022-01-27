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Belçika'da bir öğretmenin öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görüntüler tepki topladı
00:32 27.01.2022 (güncellendi: 00:36 27.01.2022)
© İHABelçika'da hoca
© İHA
Belçika'da bir okulda yaşanan ve sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda bir öğretmenin öğrenciyi darp ettiği görüntüler tepki topladı.
Belçika’nın büyük şehirlerinden Anvers'te bulunan l’Institut Pie X adlı okulda kavga eden öğrencileri ayırmak ve kavgaya son vermek için müdahale eden bir öğretmenin bir öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görülen bir video ülkede büyük yankı uyandırdı.
Görüntülerde başka bir öğrenciye tekme atan bir öğrenciye gözetmen öğretmen tarafından şiddetli bir şekilde müdahale ettiği yer alıyor. Ögretmen ani bir şekilde havaya kaldırdığı öğrenciyi hızlı bir şekilde yere fırlatıyor.
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte tepkilerin gelmesiyle birlikte okulun yönetimi ailelere bir mektup göndererek ''İlgili kişilerle konu detaylıca görüşülecek. Lütfen bu görüntüleri paylaşmayın ve kaldırın'' ifadeleri kullanıldı.
Görüntülerde başka bir öğrenciye tekme atan bir öğrenciye gözetmen öğretmen tarafından şiddetli bir şekilde müdahale ettiği yer alıyor. Ögretmen ani bir şekilde havaya kaldırdığı öğrenciyi hızlı bir şekilde yere fırlatıyor.
Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte tepkilerin gelmesiyle birlikte okulun yönetimi ailelere bir mektup göndererek ''İlgili kişilerle konu detaylıca görüşülecek. Lütfen bu görüntüleri paylaşmayın ve kaldırın'' ifadeleri kullanıldı.
Belçika'da bir öğretmenin öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görüntüler tepki topladı https://t.co/h8saokmI1a pic.twitter.com/slwPQ2Sqcm— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 26, 2022