https://tr.sputniknews.com/20220127/belcikada-bir-ogretmenin-ogrenciyi-havaya-kaldirip-yere-firlattigi-goruntuler-tepki-topladi-1053169229.html

Belçika'da bir öğretmenin öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görüntüler tepki topladı

Belçika'da bir öğretmenin öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görüntüler tepki topladı

Belçika'da bir okulda yaşanan ve sosyal ağlarda paylaşılan bir videoda bir öğretmenin öğrenciyi darp ettiği görüntüler tepki topladı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T00:32+0300

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dünya

belçika

okul

öğretmen

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Belçika’nın büyük şehirlerinden Anvers'te bulunan l’Institut Pie X adlı okulda kavga eden öğrencileri ayırmak ve kavgaya son vermek için müdahale eden bir öğretmenin bir öğrenciyi havaya kaldırıp yere fırlattığı görülen bir video ülkede büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde başka bir öğrenciye tekme atan bir öğrenciye gözetmen öğretmen tarafından şiddetli bir şekilde müdahale ettiği yer alıyor. Ögretmen ani bir şekilde havaya kaldırdığı öğrenciyi hızlı bir şekilde yere fırlatıyor. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte tepkilerin gelmesiyle birlikte okulun yönetimi ailelere bir mektup göndererek ''İlgili kişilerle konu detaylıca görüşülecek. Lütfen bu görüntüleri paylaşmayın ve kaldırın'' ifadeleri kullanıldı.

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belçika, okul, öğretmen