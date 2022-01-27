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Beyaz Saray: Biden, Yüksek Mahkeme yargıçlığına siyah kadın aday gösterme sözüne sadık
Beyaz Saray: Biden, Yüksek Mahkeme yargıçlığına siyah kadın aday gösterme sözüne sadık
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, liberal Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın yerine kimin atanacağına dair yorum yapmazken, Başkan Biden'ın bu göreve siyah... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T01:48+0300
2022-01-27T01:48+0300
dünya
abd
beyaz saray
joe biden
jen psaki
abd yüksek mahkemesi
aday
siyahlar
kamala harris
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Breyer'ın yerine atamak için Biden'ın adayının kim olacağına ilişkin herhangi bir yorum yapmayan Psaki, "Biden, daha önce defalarca siyah bir kadını Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterme niyetini dile getirdi ve bu sözüne sadık" dedi.Psaki, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterileceği iddialarına ilişkin ise, "Biden'ın daha önce söylediği gibi, yeniden aday olmaya niyeti var ve başkan yardımcısı adayı yine Harris olacak" değerlendirmesinde bulundu.ABD Yüksek Mahkemesi'nin 9 yargıcından biri olan ve liberal duruşuyla bilinen 83 yaşındaki Stephen Breyer'ın emekli olacağı bildirilmişti.Breyer'ın emekli olmasının ardından Başkan Joe Biden da ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını seçme şansına sahip olacak.Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 'muhafazakar' yargıca karşı 3 'liberal' yargıç dengesini nasıl değiştireceği ise merak ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/abd-universitelerine-kabullerde-irksal-denge-uygulamasina-karsi-dava-acildi-1053085680.html
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abd, beyaz saray, joe biden, jen psaki, abd yüksek mahkemesi, aday, siyahlar, kamala harris

Beyaz Saray: Biden, Yüksek Mahkeme yargıçlığına siyah kadın aday gösterme sözüne sadık

01:48 27.01.2022
© REUTERS / Kevin LamarqueBeyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, liberal Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın yerine kimin atanacağına dair yorum yapmazken, Başkan Biden'ın bu göreve siyah Amerikalı bir kadını aday gösterme sözüne sadık olduğunu söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Breyer'ın yerine atamak için Biden'ın adayının kim olacağına ilişkin herhangi bir yorum yapmayan Psaki, "Biden, daha önce defalarca siyah bir kadını Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterme niyetini dile getirdi ve bu sözüne sadık" dedi.
Psaki, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterileceği iddialarına ilişkin ise, "Biden'ın daha önce söylediği gibi, yeniden aday olmaya niyeti var ve başkan yardımcısı adayı yine Harris olacak" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Yüksek Mahkemesi'nin 9 yargıcından biri olan ve liberal duruşuyla bilinen 83 yaşındaki Stephen Breyer'ın emekli olacağı bildirilmişti.
Breyer'ın emekli olmasının ardından Başkan Joe Biden da ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını seçme şansına sahip olacak.
Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 'muhafazakar' yargıca karşı 3 'liberal' yargıç dengesini nasıl değiştireceği ise merak ediliyor.
ABD Yüksek Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
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