https://tr.sputniknews.com/20220127/beyaz-saray-biden-yuksek-mahkeme-yargicligina-siyah-kadin-aday-gosterme-sozune-sadik-1053171542.html

Beyaz Saray: Biden, Yüksek Mahkeme yargıçlığına siyah kadın aday gösterme sözüne sadık

Beyaz Saray: Biden, Yüksek Mahkeme yargıçlığına siyah kadın aday gösterme sözüne sadık

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, liberal Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın yerine kimin atanacağına dair yorum yapmazken, Başkan Biden'ın bu göreve siyah... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T01:48+0300

2022-01-27T01:48+0300

2022-01-27T01:48+0300

dünya

abd

beyaz saray

joe biden

jen psaki

abd yüksek mahkemesi

aday

siyahlar

kamala harris

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Breyer'ın yerine atamak için Biden'ın adayının kim olacağına ilişkin herhangi bir yorum yapmayan Psaki, "Biden, daha önce defalarca siyah bir kadını Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterme niyetini dile getirdi ve bu sözüne sadık" dedi.Psaki, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterileceği iddialarına ilişkin ise, "Biden'ın daha önce söylediği gibi, yeniden aday olmaya niyeti var ve başkan yardımcısı adayı yine Harris olacak" değerlendirmesinde bulundu.ABD Yüksek Mahkemesi'nin 9 yargıcından biri olan ve liberal duruşuyla bilinen 83 yaşındaki Stephen Breyer'ın emekli olacağı bildirilmişti.Breyer'ın emekli olmasının ardından Başkan Joe Biden da ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını seçme şansına sahip olacak.Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 'muhafazakar' yargıca karşı 3 'liberal' yargıç dengesini nasıl değiştireceği ise merak ediliyor.

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abd, beyaz saray, joe biden, jen psaki, abd yüksek mahkemesi, aday, siyahlar, kamala harris