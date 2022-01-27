https://tr.sputniknews.com/20220127/biden-yeni-yuksek-mahkeme-yargici-adayinin-siyah-bir-kadin-olacagini-acikladi-1053209898.html
Biden, yeni Yüksek Mahkeme yargıcı adayının siyah bir kadın olacağını açıkladı
Biden, yeni Yüksek Mahkeme yargıcı adayının siyah bir kadın olacağını açıkladı
ABD Başkanı Biden, emeklilik kararı alan Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın yerine siyah bir kadını aday göstereceklerini ve kararını şubat ayı bitmeden... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T21:53+0300
2022-01-27T21:53+0300
2022-01-27T22:05+0300
dünya
abd
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abd yüksek mahkemesi
siyahlar
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ABD Başkanı Joe Biden, emeklilik talebini bugün kendisine ileten Yargıç Breyer ile Beyaz Saray'da basın açıklamasında bulundu.Breyer'ın ülkenin bölündüğü bir dönemde 'model bir kamu görevlisi' olduğunu belirten Biden, Breyer'e hizmetleri için teşekkür etti.Biden, Breyer'ın yerine atayacağı isme henüz karar vermediğinin altını çizerek, "Breyer'ın yerine aday göstereceğim kişi ABD tarihinde bu göreve aday gösterilen ilk siyahi kadın olacak. Bunu yapmanın zamanı geldi geçiyor. Adaylık kampanyamda bunun sözünü vermiştim ve dediklerimi harfiyen yerine getireceğim" dedi.Adayını belirlerken Kongredeki hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarla temas halinde olacağını vurgulayan Biden, "Şubat ayı bitmeden önce kararımı verip adayımı açıklama niyetindeyim" diye konuştu.ABD Yüksek Mahkemesi'nin 9 yargıcından biri olan ve liberal duruşuyla bilinen 83 yaşındaki Stephen Breyer bugün Biden'a gönderdiği dilekçede yaz aylarında emekli olacağını bildirmişti.Breyer'ın emekli olmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden da ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını seçme şansına sahip olacak.Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 'muhafazakar' yargıca karşı 3 'liberal' yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/beyaz-saray-biden-yuksek-mahkeme-yargicligina-siyah-kadin-aday-gosterme-sozune-sadik-1053171542.html
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Biden, yeni Yüksek Mahkeme yargıcı adayının siyah bir kadın olacağını açıkladı
21:53 27.01.2022 (güncellendi: 22:05 27.01.2022)
ABD Başkanı Biden, emeklilik kararı alan Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın yerine siyah bir kadını aday göstereceklerini ve kararını şubat ayı bitmeden açıklayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, emeklilik talebini bugün kendisine ileten Yargıç Breyer ile Beyaz Saray'da basın açıklamasında bulundu.
Breyer'ın ülkenin bölündüğü bir dönemde 'model bir kamu görevlisi' olduğunu belirten Biden, Breyer'e hizmetleri için teşekkür etti.
Biden, Breyer'ın yerine atayacağı isme henüz karar vermediğinin altını çizerek, "Breyer'ın yerine aday göstereceğim kişi ABD tarihinde bu göreve aday gösterilen ilk siyahi kadın olacak. Bunu yapmanın zamanı geldi geçiyor. Adaylık kampanyamda bunun sözünü vermiştim ve dediklerimi harfiyen yerine getireceğim" dedi.
Adayını belirlerken Kongredeki hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarla temas halinde olacağını vurgulayan Biden, "Şubat ayı bitmeden önce kararımı verip adayımı açıklama niyetindeyim" diye konuştu.
ABD Yüksek Mahkemesi'nin 9 yargıcından biri olan ve liberal duruşuyla bilinen 83 yaşındaki Stephen Breyer bugün Biden'a gönderdiği dilekçede yaz aylarında emekli olacağını bildirmişti.
Breyer'ın emekli olmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden da ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını seçme şansına sahip olacak.
Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 'muhafazakar' yargıca karşı 3 'liberal' yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.