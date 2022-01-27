https://tr.sputniknews.com/20220127/bilim-kurulu-uyesi-ozlu-tatillerde-anadoluya-virus-tasiniyor-1053177623.html

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tatillerde Anadolu'ya virüs taşınıyor

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tatillerde Anadolu'ya virüs taşınıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, okulların tatil olmasıyla birlikte büyük kentlerden Anadolu’ya bir insan hareketliliği... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T10:11+0300

2022-01-27T10:11+0300

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koronavirüs

koronavirüs

tevfik özlü

koronavirüs aşısı

koronavirüs tedbirleri

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Prof. Özlü, eğitim ve öğretimde verilen aranın ardından virüsün büyük kentlerden Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar yayıldığını belirterek maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekti.Virüsün çok kolay bulaştığını kaydeden Özlü, “Okulların tatil olması ile büyük kentlerden Anadolu’ya, yani küçük kentlere bir insan hareketliliği oluşuyor. İnsanlar çocuklarının okulların tatile girdiği tarihlerde tatil planlaması yapıyorlar. Ya memleketlerine, eşine, dostuna gidiyor ya da turistik tesislere, kış turizmi gibi alanlara gidiyorlar. Bu hareketlilikte İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerden Anadolu’ya, küçük kentlere ve hatta kırsal alanlara virüsün taşınması anlamına geliyor. Giderken yanlarında virüsü de götürüyorlar maalesef. Aslında virüsün eli ayağı yok. Kendisi gelip de bize bulaşmıyor. Bir insan bize bulaştırıyor. Dolayısıyla bu insan hareketliliği gerek toplu taşımada, gerek aile içi bir araya gelmelerde, gerek kalabalık toplantılarda, nişan, söz gibi törensel faaliyetler de özellikle tatil zamanlarında planlanıyor. Bazen cenazeler taziyeler oluyor. Öyle durumlarda hani bir bakıyorsunuz birdenbire bir pozitif kişi varsa eğer etrafa bulaşıyor ve yeni vaka ortaya çıkıyor" dedi.Virüsün çok kolay bulaştığını belirten Prof. Dr. Özlü, "Çok dikkatli olmak lazım. Bu dönemde insan hareketliliğini minimuma indirmemiz lazım. Kapalı ortamlarda hane halkı dışında insanlarla bir arada olmak, birlikte yemek içmek, oturup kalkmak, uzun süre birlikte vakit geçirmek riskli. Onun için bu tatil sürecinde bunlara dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka ve mutlaka eskiden beri söylediğimiz sosyal mesafenin korunması, maskenin sosyal alanlarda takılması önemli. Bunlara dikkat edersek en az hasarla bu süreci atlatabiliriz” diye konuştu.

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koronavirüs, tevfik özlü, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri