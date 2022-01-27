https://tr.sputniknews.com/20220127/bloomberg-almanya-rusyaya-yonelik-yaptirimlarda-enerji-sektorunun-muaf-tutulmasini-istiyor-1053168126.html

Bloomberg: Almanya, Rusya'ya yönelik yaptırımlarda enerji sektörünün muaf tutulmasını istiyor

Bloomberg: Almanya, Rusya'ya yönelik yaptırımlarda enerji sektörünün muaf tutulmasını istiyor

Bloomberg, Almanya’nın Rus bankalarının dolar cinsinden işlem yapmasının engellenmesi durumunda, enerji sektörünü bunun dışında tutulmasının yollarını... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T00:05+0300

2022-01-27T00:05+0300

2022-01-27T00:05+0300

ekonomi

rusya

ukrayna

almanya

enerji

yaptırım

muafiyet

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Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Almanya, enerji sektörünün yaptırımlara dahil edilmesinin Avrupa’ya olan enerji tedarikini risk altında bırakacağından endişe ediyor.Diğer büyük Batı Avrupa ülkelerinin de benzer görüşlere sahip olduğunu belirten kaynaklar, yetkililerden birinin, Ukrayna’da gerilimin artması durumunda Rusya’ya karşı uygulanacak yaptırımlarda enerji sektörünün muafiyetinin ABD ile üzerinde anlaşmaya varılacak nihai yaptırım paketinin bir parçası olabileceğini söylediğini aktardı.Bloomberg’e göre Almanya, bir grup Rus bankasının varlıklarının dondurulması ve operasyonlarının yasaklanması, Rusya'dan bazı metaller ve kimyasalların ithalatının yanı sıra, bazı lüks malların ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatına ilişkin kısıtlamaların yer alacağı bir yaptırım paketi imzalamaya hazır.

https://tr.sputniknews.com/20220121/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-oldurucu-silah-ihracatini-desteklemiyoruz-1053000937.html

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rusya, ukrayna, almanya, enerji, yaptırım, muafiyet