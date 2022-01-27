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Bloomberg: Almanya, Rusya'ya yönelik yaptırımlarda enerji sektörünün muaf tutulmasını istiyor
Bloomberg: Almanya, Rusya'ya yönelik yaptırımlarda enerji sektörünün muaf tutulmasını istiyor
Bloomberg, Almanya’nın Rus bankalarının dolar cinsinden işlem yapmasının engellenmesi durumunda, enerji sektörünü bunun dışında tutulmasının yollarını... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T00:05+0300
2022-01-27T00:05+0300
ekonomi
rusya
ukrayna
almanya
enerji
yaptırım
muafiyet
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Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Almanya, enerji sektörünün yaptırımlara dahil edilmesinin Avrupa’ya olan enerji tedarikini risk altında bırakacağından endişe ediyor.Diğer büyük Batı Avrupa ülkelerinin de benzer görüşlere sahip olduğunu belirten kaynaklar, yetkililerden birinin, Ukrayna’da gerilimin artması durumunda Rusya’ya karşı uygulanacak yaptırımlarda enerji sektörünün muafiyetinin ABD ile üzerinde anlaşmaya varılacak nihai yaptırım paketinin bir parçası olabileceğini söylediğini aktardı.Bloomberg’e göre Almanya, bir grup Rus bankasının varlıklarının dondurulması ve operasyonlarının yasaklanması, Rusya'dan bazı metaller ve kimyasalların ithalatının yanı sıra, bazı lüks malların ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatına ilişkin kısıtlamaların yer alacağı bir yaptırım paketi imzalamaya hazır.
https://tr.sputniknews.com/20220121/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-oldurucu-silah-ihracatini-desteklemiyoruz-1053000937.html
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rusya, ukrayna, almanya, enerji, yaptırım, muafiyet

Bloomberg: Almanya, Rusya'ya yönelik yaptırımlarda enerji sektörünün muaf tutulmasını istiyor

00:05 27.01.2022
© REUTERS / Angus Mordantdoğalgaz
doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Angus Mordant
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Bloomberg, Almanya’nın Rus bankalarının dolar cinsinden işlem yapmasının engellenmesi durumunda, enerji sektörünü bunun dışında tutulmasının yollarını aradığını duyurdu.
Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Almanya, enerji sektörünün yaptırımlara dahil edilmesinin Avrupa’ya olan enerji tedarikini risk altında bırakacağından endişe ediyor.
Diğer büyük Batı Avrupa ülkelerinin de benzer görüşlere sahip olduğunu belirten kaynaklar, yetkililerden birinin, Ukrayna’da gerilimin artması durumunda Rusya’ya karşı uygulanacak yaptırımlarda enerji sektörünün muafiyetinin ABD ile üzerinde anlaşmaya varılacak nihai yaptırım paketinin bir parçası olabileceğini söylediğini aktardı.
Bloomberg’e göre Almanya, bir grup Rus bankasının varlıklarının dondurulması ve operasyonlarının yasaklanması, Rusya'dan bazı metaller ve kimyasalların ithalatının yanı sıra, bazı lüks malların ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatına ilişkin kısıtlamaların yer alacağı bir yaptırım paketi imzalamaya hazır.
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