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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220127/borsa-gunu-yukselisle-tamamladi-1053204238.html
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.38 değer kazancıyla 1.997.69 puandan tamamladı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T18:53+0300
2022-01-27T18:53+0300
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46.53 puan artarken, toplam işlem hacmi 28.1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1.04, holding endeksi yüzde 2.53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5.65 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0.09 ile spor oldu.Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamaları sonrası güne satıcılı başlayan küresel pay piyasalarının, günün ilerleyen saatlerinde tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ettiğini söyledi.Yurt içinde bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11.4 puanlık güncellemeyle yüzde 11.8'den yüzde 23.2'ye yükselttik." dedi.Kavcıoğlu, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak ülke risk primini olumlu etkilemesi beklendiğini belirterek, Bu çerçevede, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngördüklerini dile getirdi.Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 seviyesinin direnç, 1.940 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220127/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-yilin-ilk-enflasyon-raporunu-sunuyor-1053178913.html
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borsa istanbul, borsa, haberler, ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

18:53 27.01.2022
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2.38 değer kazancıyla 1.997.69 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46.53 puan artarken, toplam işlem hacmi 28.1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1.04, holding endeksi yüzde 2.53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5.65 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0.09 ile spor oldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamaları sonrası güne satıcılı başlayan küresel pay piyasalarının, günün ilerleyen saatlerinde tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ettiğini söyledi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
EKONOMİ
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 2022 sonu enflasyon tahminini yüzde 23.2'ye yükselttik
10:53
Yurt içinde bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11.4 puanlık güncellemeyle yüzde 11.8'den yüzde 23.2'ye yükselttik." dedi.
Kavcıoğlu, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak ülke risk primini olumlu etkilemesi beklendiğini belirterek, Bu çerçevede, cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngördüklerini dile getirdi.
Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 seviyesinin direnç, 1.940 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
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