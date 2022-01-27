https://tr.sputniknews.com/20220127/burak-elmas-genc-takim-olmanin-sikintilarini-yasiyoruz-bize-lider-bir-oyuncu-lazim-1053183241.html

Burak Elmas: Genç takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz, bize lider bir oyuncu lazım

Burak Elmas: Genç takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz, bize lider bir oyuncu lazım

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takımda lider oyuncu eksikliğini hissettiklerini söyledi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T12:19+0300

2022-01-27T12:19+0300

2022-01-27T12:19+0300

spor

burak elmas

transfer

galatasaray

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Habertürk TV'ye konuşan Burak Elmas, ara transfer döneminde takıma liderlik edecek bir oyuncu almak istediklerini belirtti.Ayhan Şensoy'a açıklamalarda bulunan Elmas, "Takım gol yediğinde ya da bir oyuncu hata yaptığında moral olarak çabuk çöküyor. Genç bir takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Bize lider bir oyuncu lazım" dedi.Burak Elmas ara transfer döneminde takıma takviye yaparken bu kritere dikkat edeceklerini söyledi.Galatasaray başkanı Elmas, "Takıma saha içinde liderlik edecek, düştüğünde ayağa kaldıracak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde böyle bir oyuncu almak istiyoruz. Ancak bulmak kolay olmuyor. Özellikle orta sahaya lider ruhlu bir takviye yapmak istiyoruz’" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220125/burak-elmas-karari-aldigim-anki-verilere-bakarsaniz-bu-karari-almak-icin-yeterli-sebebim-vardi-1053123622.html

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burak elmas, transfer, galatasaray