Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220127/burak-elmas-genc-takim-olmanin-sikintilarini-yasiyoruz-bize-lider-bir-oyuncu-lazim-1053183241.html
Burak Elmas: Genç takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz, bize lider bir oyuncu lazım
Burak Elmas: Genç takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz, bize lider bir oyuncu lazım
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takımda lider oyuncu eksikliğini hissettiklerini söyledi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T12:19+0300
2022-01-27T12:19+0300
spor
burak elmas
transfer
galatasaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048134278_0:16:3235:1836_1920x0_80_0_0_8d6e52eadb6812d9b06d6a8e98465060.jpg
Habertürk TV'ye konuşan Burak Elmas, ara transfer döneminde takıma liderlik edecek bir oyuncu almak istediklerini belirtti.Ayhan Şensoy'a açıklamalarda bulunan Elmas, "Takım gol yediğinde ya da bir oyuncu hata yaptığında moral olarak çabuk çöküyor. Genç bir takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Bize lider bir oyuncu lazım" dedi.Burak Elmas ara transfer döneminde takıma takviye yaparken bu kritere dikkat edeceklerini söyledi.Galatasaray başkanı Elmas, "Takıma saha içinde liderlik edecek, düştüğünde ayağa kaldıracak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde böyle bir oyuncu almak istiyoruz. Ancak bulmak kolay olmuyor. Özellikle orta sahaya lider ruhlu bir takviye yapmak istiyoruz’" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220125/burak-elmas-karari-aldigim-anki-verilere-bakarsaniz-bu-karari-almak-icin-yeterli-sebebim-vardi-1053123622.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048134278_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_c11419f0a836b13ee77ff0e200efdb1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
burak elmas, transfer, galatasaray

Burak Elmas: Genç takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz, bize lider bir oyuncu lazım

12:19 27.01.2022
© İHABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA
Abone ol
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takımda lider oyuncu eksikliğini hissettiklerini söyledi.
Habertürk TV'ye konuşan Burak Elmas, ara transfer döneminde takıma liderlik edecek bir oyuncu almak istediklerini belirtti.
Ayhan Şensoy'a açıklamalarda bulunan Elmas, "Takım gol yediğinde ya da bir oyuncu hata yaptığında moral olarak çabuk çöküyor. Genç bir takım olmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Bize lider bir oyuncu lazım" dedi.
Burak Elmas ara transfer döneminde takıma takviye yaparken bu kritere dikkat edeceklerini söyledi.
Galatasaray başkanı Elmas, "Takıma saha içinde liderlik edecek, düştüğünde ayağa kaldıracak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ara transfer döneminde böyle bir oyuncu almak istiyoruz. Ancak bulmak kolay olmuyor. Özellikle orta sahaya lider ruhlu bir takviye yapmak istiyoruz’" şeklinde konuştu.
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
SPOR
Burak Elmas: Kararı aldığım dönemdeki verilere bakarsanız bu kararı almak için yeterli sebebim vardı
25 Ocak, 22:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce