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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna sorununun çözümü için Minsk anlaşmalarına dönülmesi gerektiğini belirtti. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T20:03+0300
2022-01-27T20:03+0300
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rusya
ukrayna
çin
wang yi
anthony blinken
çin dışişleri bakanlığı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna sorununun çözümü için Minsk anlaşmalarına dönülmesi gerektiğini kaydetti.İki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı Çin Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Wang Yi’nin “Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor, başlangıç noktası burası” ifadelerine yer verildi.Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Minsk anlaşmalarının tüm taraflarca tanınan temel bir siyasi belge olduğunu ve pratikte uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, Çin’in bu anlaşmaların yönü ve ruhuna uygun olan tüm çabaları destekleyeceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220127/kremlin-abdnin-en-onemli-teklifimizi-reddetmesine-karsi-nasil-davranacagimiza-putin-karar-verecek-1053197276.html
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rusya, ukrayna, çin, wang yi, anthony blinken, çin dışişleri bakanlığı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor

20:03 27.01.2022
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girÇin Dışişleri Bakanı Wang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
/
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna sorununun çözümü için Minsk anlaşmalarına dönülmesi gerektiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna sorununun çözümü için Minsk anlaşmalarına dönülmesi gerektiğini kaydetti.
İki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı Çin Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Wang Yi’nin “Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor, başlangıç noktası burası” ifadelerine yer verildi.
Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Minsk anlaşmalarının tüm taraflarca tanınan temel bir siyasi belge olduğunu ve pratikte uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, Çin’in bu anlaşmaların yönü ve ruhuna uygun olan tüm çabaları destekleyeceğini kaydetti.
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