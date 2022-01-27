https://tr.sputniknews.com/20220127/cin-disisleri-bakani-wang-yi-ukrayna-sorununu-cozmek-icin-minsk-anlasmalarina-donmek-gerekiyor-1053206631.html
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna sorununun çözümü için Minsk anlaşmalarına dönülmesi gerektiğini belirtti. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T20:03+0300
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna sorununun çözümü için Minsk anlaşmalarına dönülmesi gerektiğini kaydetti.İki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı Çin Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Wang Yi’nin “Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor, başlangıç noktası burası” ifadelerine yer verildi.Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Minsk anlaşmalarının tüm taraflarca tanınan temel bir siyasi belge olduğunu ve pratikte uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, Çin’in bu anlaşmaların yönü ve ruhuna uygun olan tüm çabaları destekleyeceğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220127/kremlin-abdnin-en-onemli-teklifimizi-reddetmesine-karsi-nasil-davranacagimiza-putin-karar-verecek-1053197276.html
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rusya, ukrayna, çin, wang yi, anthony blinken, çin dışişleri bakanlığı
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna sorununun çözümü için Minsk anlaşmalarına dönülmesi gerektiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi,
ABD’li mevkidaşı Antony Blinken
ile yaptığı telefon görüşmesinde
, Ukrayna sorununun çözümü için Minsk anlaşmalarına dönülmesi gerektiğini kaydetti.
İki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı Çin Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Wang Yi’nin “Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor, başlangıç noktası burası” ifadelerine yer verildi.
Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Minsk anlaşmalarının tüm taraflarca tanınan temel bir siyasi belge olduğunu ve pratikte uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, Çin’in bu anlaşmaların yönü ve ruhuna uygun olan tüm çabaları destekleyeceğini kaydetti.