https://tr.sputniknews.com/20220127/cin-disisleri-bakani-wang-yi-ukrayna-sorununu-cozmek-icin-minsk-anlasmalarina-donmek-gerekiyor-1053206631.html

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna sorununun çözümü için Minsk anlaşmalarına dönülmesi gerektiğini belirtti. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T20:03+0300

2022-01-27T20:03+0300

2022-01-27T20:03+0300

dünya

rusya

ukrayna

çin

wang yi

anthony blinken

çin dışişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0b/1042828427_0:0:2682:1509_1920x0_80_0_0_5b1c8ef2e8df10794841208ca3cd6e62.jpg

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna sorununun çözümü için Minsk anlaşmalarına dönülmesi gerektiğini kaydetti.İki ülke dışişleri bakanlarının görüşmesiyle ilgili ayrıntıların yer aldığı Çin Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Wang Yi’nin “Ukrayna sorununu çözmek için Minsk anlaşmalarına dönmek gerekiyor, başlangıç noktası burası” ifadelerine yer verildi.Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Minsk anlaşmalarının tüm taraflarca tanınan temel bir siyasi belge olduğunu ve pratikte uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, Çin’in bu anlaşmaların yönü ve ruhuna uygun olan tüm çabaları destekleyeceğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220127/kremlin-abdnin-en-onemli-teklifimizi-reddetmesine-karsi-nasil-davranacagimiza-putin-karar-verecek-1053197276.html

rusya

ukrayna

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, çin, wang yi, anthony blinken, çin dışişleri bakanlığı