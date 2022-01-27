Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220127/cinsel-istismarla-suclanan-bm-teknoloji-ozel-temsilcisi-kovuldu-1053210217.html
'Cinsel istismar'la suçlanan BM Teknoloji Özel Temsilcisi kovuldu
'Cinsel istismar'la suçlanan BM Teknoloji Özel Temsilcisi kovuldu
Birleşmiş Milletler (BM) Teknoloji Özel Temsilcisi Fabrizio Hochschild, görevi kötüye kullanma ve cinsel istismar iddiaları üzerine kovuldu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T22:04+0300
2022-01-27T22:04+0300
dünya
cinsel istismar
taciz
birleşmiş milletler (bm)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053210192_16:0:683:375_1920x0_80_0_0_99ddbf8417a9fa836b4ae794f559502f.png
BM Teknoloji Özel Temsilcisi Fabrizio Hochschild, söz konusu iddialar üzerine Ocak 2021'de açığa alındı. Şilili diplomat Hochschild'in görevine, soruşturmanın tamamlanmasının ardından son verildi.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, soruşturmanın tamamlandığını ve Hochschild'in artık BM'de görev yapmadığını belirtti.Hochschild ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki cinsel istismar iddialarını reddederek, "Görevini şevkle yapmasının bazılarının onu zorba ve talepkar bir yönetici olarak görmesine" neden olduğunu, 'adil bir soruşturma yapılmadığını' ve BM'den bağımsız soruşturma talebinde bulunmayı düşündüğünü ifade etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053210192_99:0:599:375_1920x0_80_0_0_4aa58db4ca915a14d8d2b50e36de15b6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cinsel istismar, taciz, birleşmiş milletler (bm)

'Cinsel istismar'la suçlanan BM Teknoloji Özel Temsilcisi kovuldu

22:04 27.01.2022
© AABirleşmiş Milletler (BM) Teknoloji Özel Temsilcisi Fabrizio Hochschild
Birleşmiş Milletler (BM) Teknoloji Özel Temsilcisi Fabrizio Hochschild - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Teknoloji Özel Temsilcisi Fabrizio Hochschild, görevi kötüye kullanma ve cinsel istismar iddiaları üzerine kovuldu.
BM Teknoloji Özel Temsilcisi Fabrizio Hochschild, söz konusu iddialar üzerine Ocak 2021'de açığa alındı. Şilili diplomat Hochschild'in görevine, soruşturmanın tamamlanmasının ardından son verildi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, soruşturmanın tamamlandığını ve Hochschild'in artık BM'de görev yapmadığını belirtti.
Hochschild ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki cinsel istismar iddialarını reddederek, "Görevini şevkle yapmasının bazılarının onu zorba ve talepkar bir yönetici olarak görmesine" neden olduğunu, 'adil bir soruşturma yapılmadığını' ve BM'den bağımsız soruşturma talebinde bulunmayı düşündüğünü ifade etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce