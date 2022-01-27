'Cinsel istismar'la suçlanan BM Teknoloji Özel Temsilcisi kovuldu

BM Teknoloji Özel Temsilcisi Fabrizio Hochschild, söz konusu iddialar üzerine Ocak 2021'de açığa alındı. Şilili diplomat Hochschild'in görevine, soruşturmanın tamamlanmasının ardından son verildi.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, soruşturmanın tamamlandığını ve Hochschild'in artık BM'de görev yapmadığını belirtti.Hochschild ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki cinsel istismar iddialarını reddederek, "Görevini şevkle yapmasının bazılarının onu zorba ve talepkar bir yönetici olarak görmesine" neden olduğunu, 'adil bir soruşturma yapılmadığını' ve BM'den bağımsız soruşturma talebinde bulunmayı düşündüğünü ifade etti.
Hochschild ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hakkındaki cinsel istismar iddialarını reddederek, "Görevini şevkle yapmasının bazılarının onu zorba ve talepkar bir yönetici olarak görmesine" neden olduğunu, 'adil bir soruşturma yapılmadığını' ve BM'den bağımsız soruşturma talebinde bulunmayı düşündüğünü ifade etti.