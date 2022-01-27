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Cinsiyet değiştirerek 19 yaşında trans erkek oldu, şimdi tekrar kadına dönüşmeye çalışıyor
Cinsiyet değiştirerek 19 yaşında trans erkek oldu, şimdi tekrar kadına dönüşmeye çalışıyor
ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan bir kadın, 19 yaşındayken cinsiyet değiştirerek trans erkek olduğunu duyurdu. Bu kapsamda göğüslerini aldıran ve yıllarca... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T16:20+0300
2022-01-27T16:26+0300
yaşam
abd
kadın
erkek
transeksüel
cinsiyet değişikliği
cinsiyet değiştirme
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Michigan'ın Detroit şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Issa Ismail, kadın olarak doğdu. Ancak 19 yaşına geldiğinde cinsiyet değiştirme kararı alarak testesteron hormonu kullanmaya başladı.Trans bir erkeğe dönüşümü kapsamında 2016 yılında göğüslerini ameliyatla aldıran Issa Ismail, 6 yıl boyunca testesteron hormonu kullandı. Bu sayede daha derin bir sese, sakala ve kas gelişimine sahip olan Issa, buna rağmen bir erkek olarak mutlu olmadığını fark ederek depresyona girdi.Şubat 2021'de tekrar kadın olmaya karar veren Issa, testesteron terapisini bıraktı ve tekrar vücudunun kadın olması için çabalamaya başladı. Issa, hormon terapisini bıraktıktan sonra ani bir rahatlama hissi duyduğunu belirtti.Cinsiyet değişimi konusundaki deneyimlerini paylaşan 26 yaşındaki kadın, yaşadığı deneyimlerin cinsel kimliğiyle ilgili zorluk yaşayan ve dönüşüm konusunda kararsız olan kişilere yardım etmeyi umduğunu söyledi.Real Fix'e konuşan Issa, "Üçüncü veya dördüncü yıldönümünden sonra, depresyonum ağırlaşmaya başladı. Karar verdiğimde bir tür aydınlanma yaşadım - hayatımın geri kalanında bir daha hormon kullanmak zorunda değildim. Bu benim için bir şok gibiydi. Bir sonraki hissettiğim şey bir rahatlama hissiydi. İşte o zaman kendimi dinlemem gerektiğini anladım" dedi.Kendisini bir daha kadın gibi görmeyi ummadığını söyleyen Issa, mevcut durumundan mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220125/dc-evreninde-ilk-kez-bir-trans-oyuncu-yer-alacak-trans-karakteri-canlandiracak-1053116344.html
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abd, kadın, erkek, transeksüel, cinsiyet değişikliği, cinsiyet değiştirme

Cinsiyet değiştirerek 19 yaşında trans erkek oldu, şimdi tekrar kadına dönüşmeye çalışıyor

16:20 27.01.2022 (güncellendi: 16:26 27.01.2022)
© AP Photo / Francisco SecoLGBT Bayrağı
LGBT Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan bir kadın, 19 yaşındayken cinsiyet değiştirerek trans erkek olduğunu duyurdu. Bu kapsamda göğüslerini aldıran ve yıllarca hormon tedavisi gören Issa Ismail, 26 yaşına geldiğinde yeniden kadın olma kararı aldı.
Michigan'ın Detroit şehrinde yaşayan 26 yaşındaki Issa Ismail, kadın olarak doğdu. Ancak 19 yaşına geldiğinde cinsiyet değiştirme kararı alarak testesteron hormonu kullanmaya başladı.
Trans bir erkeğe dönüşümü kapsamında 2016 yılında göğüslerini ameliyatla aldıran Issa Ismail, 6 yıl boyunca testesteron hormonu kullandı. Bu sayede daha derin bir sese, sakala ve kas gelişimine sahip olan Issa, buna rağmen bir erkek olarak mutlu olmadığını fark ederek depresyona girdi.
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Şubat 2021'de tekrar kadın olmaya karar veren Issa, testesteron terapisini bıraktı ve tekrar vücudunun kadın olması için çabalamaya başladı. Issa, hormon terapisini bıraktıktan sonra ani bir rahatlama hissi duyduğunu belirtti.
Cinsiyet değişimi konusundaki deneyimlerini paylaşan 26 yaşındaki kadın, yaşadığı deneyimlerin cinsel kimliğiyle ilgili zorluk yaşayan ve dönüşüm konusunda kararsız olan kişilere yardım etmeyi umduğunu söyledi.
Real Fix'e konuşan Issa, "Üçüncü veya dördüncü yıldönümünden sonra, depresyonum ağırlaşmaya başladı. Karar verdiğimde bir tür aydınlanma yaşadım - hayatımın geri kalanında bir daha hormon kullanmak zorunda değildim. Bu benim için bir şok gibiydi. Bir sonraki hissettiğim şey bir rahatlama hissiydi. İşte o zaman kendimi dinlemem gerektiğini anladım" dedi.
Kendisini bir daha kadın gibi görmeyi ummadığını söyleyen Issa, mevcut durumundan mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Karşınızda gördüğünüz bu kadınsı insan olacağımı kesinlikle düşünmemiştim."
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