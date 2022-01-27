https://tr.sputniknews.com/20220127/dolar-ve-euroda-son-rakamlar-ne-1053175850.html

Dolar ve euroda son rakamlar ne?

Dolar ve euroda son rakamlar ne?

Dolar/TL'de dünkü 13.55-13.60 bandındaki hareketler devam ederken bu sabah saatlerinde kur 13.62 seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL ise 15.30'larda... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T09:24+0300

2022-01-27T09:24+0300

2022-01-27T09:26+0300

ekonomi

euro

dolar

merkez bankası

borsa

türk lirası

dolar/tl

euro/tl

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Dolar güne 13.62 seviyelerinde başladı, euro ise 15.30'larda değerleniyor.Gözler enflasyon raporundaTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. Yurt dışında ise ABD'nin yoğun veri gündeminde GSYH öne çıkıyor.'Yukarı adım kuralı' bugün de geçerliBorsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, önceki iki gün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20220126/fed-faiz-oranlarinda-degisiklik-yapmadi-1053163875.html

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