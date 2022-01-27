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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220127/dolar-ve-euroda-son-rakamlar-ne-1053175850.html
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
Dolar/TL'de dünkü 13.55-13.60 bandındaki hareketler devam ederken bu sabah saatlerinde kur 13.62 seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL ise 15.30'larda... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T09:24+0300
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ekonomi
euro
dolar
merkez bankası
borsa
türk lirası
dolar/tl
euro/tl
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Dolar güne 13.62 seviyelerinde başladı, euro ise 15.30'larda değerleniyor.Gözler enflasyon raporundaTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. Yurt dışında ise ABD'nin yoğun veri gündeminde GSYH öne çıkıyor.'Yukarı adım kuralı' bugün de geçerliBorsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, önceki iki gün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220126/fed-faiz-oranlarinda-degisiklik-yapmadi-1053163875.html
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euro, dolar, merkez bankası, borsa, türk lirası, dolar/tl, euro/tl

Dolar ve euroda son rakamlar ne?

09:24 27.01.2022 (güncellendi: 09:26 27.01.2022)
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
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Dolar/TL'de dünkü 13.55-13.60 bandındaki hareketler devam ederken bu sabah saatlerinde kur 13.62 seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL ise 15.30'larda seyrediyor.
Dolar güne 13.62 seviyelerinde başladı, euro ise 15.30'larda değerleniyor.

Gözler enflasyon raporunda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. Yurt dışında ise ABD'nin yoğun veri gündeminde GSYH öne çıkıyor.

'Yukarı adım kuralı' bugün de geçerli

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, önceki iki gün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.
ABD Merkez Bankası - Fed - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
EKONOMİ
Fed, faiz oranlarında değişiklik yapmadı
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