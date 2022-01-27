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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220127/dolar-ve-euroda-son-rakamlar-ne-1053175850.html
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
Dolar ve euroda son rakamlar ne?
Dolar/TL'de dünkü 13.55-13.60 bandındaki hareketler devam ederken bu sabah saatlerinde kur 13.62 seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL ise 15.30'larda... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T09:24+0300
2022-01-27T09:24+0300
2022-01-27T09:26+0300
ekonomi
euro
dolar
merkez bankası
borsa
türk lirası
dolar/tl
euro/tl
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Dolar güne 13.62 seviyelerinde başladı, euro ise 15.30'larda değerleniyor.Gözler enflasyon raporundaTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. Yurt dışında ise ABD'nin yoğun veri gündeminde GSYH öne çıkıyor.'Yukarı adım kuralı' bugün de geçerliBorsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, önceki iki gün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.
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euro, dolar, merkez bankası, borsa, türk lirası, dolar/tl, euro/tl
Dolar ve euroda son rakamlar ne? 09:24 27.01.2022 (güncellendi: 09:26 27.01.2022)
Dolar/TL'de dünkü 13.55-13.60 bandındaki hareketler devam ederken bu sabah saatlerinde kur 13.62 seviyelerinde değerleniyor. Euro/TL ise 15.30'larda seyrediyor.
Dolar güne 13.62 seviyelerinde başladı, euro ise 15.30'larda değerleniyor.
Gözler enflasyon raporunda
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı
Şahap Kavcıoğlu bugün " Enflasyon Raporu"nu açıklayacak. Yurt dışında ise ABD'nin yoğun veri gündeminde GSYH öne çıkıyor. 'Yukarı adım kuralı' bugün de geçerli
Borsa İstanbul AŞ,
BIST 50 endeksinde yer alan paylara, önceki iki gün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de uygulanacağını duyurdu.