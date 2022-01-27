Donbass’tan 720 binden fazla kişi Rus vatandaşlığı aldı

Basın toplantısında konuşan Golubev, “Rusya vatandaşlığı alan kişi sayısının 720 bini aştığı değerlendiriliyor” dedi.Golubev, Rostov bölgesinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru yapıp Rus vatandaşlığı alabileceği sekiz nokta olduğunu kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Nisan 2019’da Donetsk ve Lugansk sakinlerine Rus vatandaşlığı verilmesi sürecinin kolaylaştırılması yönünde kararname imzalamıştı. Temmuz 2021’de 600 binden fazla kişiye vatandaşlık verildiği bildirilmişti.
Rusya’nın Rostov Valisi Vasiliy Golubev, bölgede Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti vatandaşlarına Rus vatandaşlığı verilmesi sürecinin devam ettiğini, 720 binden fazla Donbasslıya vatandaşlık verildiğini söyledi.
Basın toplantısında konuşan Golubev, “Rusya vatandaşlığı alan kişi sayısının 720 bini aştığı değerlendiriliyor” dedi.
Golubev, Rostov bölgesinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru yapıp Rus vatandaşlığı alabileceği sekiz nokta olduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Nisan 2019’da Donetsk ve Lugansk sakinlerine Rus vatandaşlığı verilmesi sürecinin kolaylaştırılması yönünde kararname imzalamıştı. Temmuz 2021’de 600 binden fazla kişiye vatandaşlık verildiği bildirilmişti.