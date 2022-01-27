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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/donbasstan-720-binden-fazla-kisi-rus-vatandasligi-aldi-1053201392.html
Donbass’tan 720 binden fazla kişi Rus vatandaşlığı aldı
Donbass’tan 720 binden fazla kişi Rus vatandaşlığı aldı
Rusya’nın Rostov Valisi Vasiliy Golubev, bölgede Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti vatandaşlarına Rus vatandaşlığı verilmesi sürecinin devam ettiğini, 720... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T17:58+0300
2022-01-27T17:58+0300
ukrayna krizi
rusya
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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Basın toplantısında konuşan Golubev, “Rusya vatandaşlığı alan kişi sayısının 720 bini aştığı değerlendiriliyor” dedi.Golubev, Rostov bölgesinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru yapıp Rus vatandaşlığı alabileceği sekiz nokta olduğunu kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Nisan 2019’da Donetsk ve Lugansk sakinlerine Rus vatandaşlığı verilmesi sürecinin kolaylaştırılması yönünde kararname imzalamıştı. Temmuz 2021’de 600 binden fazla kişiye vatandaşlık verildiği bildirilmişti.
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rusya, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

Donbass’tan 720 binden fazla kişi Rus vatandaşlığı aldı

17:58 27.01.2022
© AFP 2021 / Alexei Filippov Donbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / Alexei Filippov
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Rusya’nın Rostov Valisi Vasiliy Golubev, bölgede Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti vatandaşlarına Rus vatandaşlığı verilmesi sürecinin devam ettiğini, 720 binden fazla Donbasslıya vatandaşlık verildiğini söyledi.
Basın toplantısında konuşan Golubev, “Rusya vatandaşlığı alan kişi sayısının 720 bini aştığı değerlendiriliyor” dedi.
Golubev, Rostov bölgesinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru yapıp Rus vatandaşlığı alabileceği sekiz nokta olduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Nisan 2019’da Donetsk ve Lugansk sakinlerine Rus vatandaşlığı verilmesi sürecinin kolaylaştırılması yönünde kararname imzalamıştı. Temmuz 2021’de 600 binden fazla kişiye vatandaşlık verildiği bildirilmişti.
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