https://tr.sputniknews.com/20220127/donbasstan-720-binden-fazla-kisi-rus-vatandasligi-aldi-1053201392.html

Donbass’tan 720 binden fazla kişi Rus vatandaşlığı aldı

Donbass’tan 720 binden fazla kişi Rus vatandaşlığı aldı

Rusya’nın Rostov Valisi Vasiliy Golubev, bölgede Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti vatandaşlarına Rus vatandaşlığı verilmesi sürecinin devam ettiğini, 720... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T17:58+0300

2022-01-27T17:58+0300

2022-01-27T17:58+0300

ukrayna krizi

rusya

donbass

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

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Basın toplantısında konuşan Golubev, “Rusya vatandaşlığı alan kişi sayısının 720 bini aştığı değerlendiriliyor” dedi.Golubev, Rostov bölgesinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti vatandaşlarının başvuru yapıp Rus vatandaşlığı alabileceği sekiz nokta olduğunu kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Nisan 2019’da Donetsk ve Lugansk sakinlerine Rus vatandaşlığı verilmesi sürecinin kolaylaştırılması yönünde kararname imzalamıştı. Temmuz 2021’de 600 binden fazla kişiye vatandaşlık verildiği bildirilmişti.

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rusya, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc)