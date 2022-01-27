https://tr.sputniknews.com/20220127/doner-ustasindan-karsambac-doner-1053194052.html

Döner ustasından 'karsambaç döner'

Döner ustasından 'karsambaç döner'

Kahramanmaraş'ta bir döner ustası, yoğun kar yağışının ardından vatandaşlara 'karsambaç döner' ikramı yaptı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T15:23+0300

2022-01-27T15:23+0300

2022-01-27T15:23+0300

yaşam

kahramanmaraş

döner

kar

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Kahramanmaraş'ta yaşayan döner ustası yoğun kar yağışının ardından kar ile döner yaptı.Karsambaç dönerin yoğun ilgi ile karşılaştığını söyleyen Başkasap, "Temiz bir bölgeden topladığımız karları, kalıbımıza yerleştirdik ve dönerleri kestiğimiz gibi karları da keserek tabaklara bıraktık. Daha sonra üzerine pekmez dökerek 'karsambaç döneri' vatandaşlara ikram ettik. Hastalıklara karşı şifa olduğu bilinen karsambaca vatandaşların ilgisi yoğundu" dedi.

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kahramanmaraş, döner, kar