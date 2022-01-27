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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-donbasa-saldirmaya-hazir-1053173417.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, Donbass’a saldırmaya hazır
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, Donbass’a saldırmaya hazır
Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Puşilin, Kiev’in Donbass’a saldırmaya hazır olduğunu ve... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T04:21+0300
2022-01-27T04:21+0300
ukrayna krizi
donetsk
ukrayna
denis puşilin
saldırı
donetsk halk cumhuriyeti
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DHC lideri Denis Puşilin, Rossiya 1 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Her şey siyasi karara veya Batı'dan gelen baskının ne kadar güçlü olacağına bağlı. Ukrayna’nın artık saldırıya hazır olduğu açık. Buna başvuracaklar mı, bunu kimse söyleyemez" ifadelerini kullandı.Puşilin, Donetsk ve Lugansk’ın bu durumda sadece sivilleri korumaya yönelik hazırlık çalışmaları yapmak durumunda olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220127/abd-disisleri-belarusu-topraklarini-ukraynaya-saldiri-icin-kullandirmamasi-icin-uyardik--1053168344.html
donetsk
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
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donetsk, ukrayna, denis puşilin, saldırı, donetsk halk cumhuriyeti

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, Donbass’a saldırmaya hazır

04:21 27.01.2022
© Sputnik / Alexander PolegencoDenis Puşilin
Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Alexander Polegenco
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Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Puşilin, Kiev’in Donbass’a saldırmaya hazır olduğunu ve Donetsk’in en kötü senaryoya hazır olması gerektiğini söyledi.
DHC lideri Denis Puşilin, Rossiya 1 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Her şey siyasi karara veya Batı'dan gelen baskının ne kadar güçlü olacağına bağlı. Ukrayna’nın artık saldırıya hazır olduğu açık. Buna başvuracaklar mı, bunu kimse söyleyemez" ifadelerini kullandı.
Puşilin, Donetsk ve Lugansk’ın bu durumda sadece sivilleri korumaya yönelik hazırlık çalışmaları yapmak durumunda olduğunu kaydetti.
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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