https://tr.sputniknews.com/20220127/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-donbasa-saldirmaya-hazir-1053173417.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, Donbass’a saldırmaya hazır

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna, Donbass’a saldırmaya hazır

Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) lideri Puşilin, Kiev’in Donbass’a saldırmaya hazır olduğunu ve... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T04:21+0300

2022-01-27T04:21+0300

2022-01-27T04:21+0300

ukrayna krizi

donetsk

ukrayna

denis puşilin

saldırı

donetsk halk cumhuriyeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103509/92/1035099200_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_cef2296c11cff8fdba2a6abf9d160159.jpg

DHC lideri Denis Puşilin, Rossiya 1 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Her şey siyasi karara veya Batı'dan gelen baskının ne kadar güçlü olacağına bağlı. Ukrayna’nın artık saldırıya hazır olduğu açık. Buna başvuracaklar mı, bunu kimse söyleyemez" ifadelerini kullandı.Puşilin, Donetsk ve Lugansk’ın bu durumda sadece sivilleri korumaya yönelik hazırlık çalışmaları yapmak durumunda olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220127/abd-disisleri-belarusu-topraklarini-ukraynaya-saldiri-icin-kullandirmamasi-icin-uyardik--1053168344.html

donetsk

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donetsk, ukrayna, denis puşilin, saldırı, donetsk halk cumhuriyeti