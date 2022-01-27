https://tr.sputniknews.com/20220127/dr-yildizdan-dogalgaz-kesintisi-yorumu-arz-guvenligi-riskinin-ne-kadar-buyuk-oldugunu-gorduk-1053189529.html

Dr. Yıldız’dan doğalgaz kesintisi yorumu: ‘Arz güvenliği riskinin ne kadar büyük olduğunu gördük’

Dr. Yıldız’dan doğalgaz kesintisi yorumu: ‘Arz güvenliği riskinin ne kadar büyük olduğunu gördük’

Radyo Sputnik’te konuşan Hidropolitik Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yıldız, İran’ın Türkiye’ye verdiği doğalgazda kısıntıya gitmesini değerlendirdi... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T14:12+0300

2022-01-27T14:12+0300

2022-01-27T14:12+0300

anlat bana

iran

doğu akdeniz

türkiye

kesinti

doğalgaz

ege

dursun yıldız

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Dr. Yıldız’dan doğalgaz kesintisi yorumu: ‘Arz güvenliği riskinin ne kadar büyük olduğunu gördük’ 26.01.2022 Anlat Bana Dr. Yıldız’dan doğalgaz kesintisi yorumu: ‘Arz güvenliği riskinin ne kadar büyük olduğunu gördük’ 26.01.2022 Anlat Bana

Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Dursun Yıldız, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programında İran'ın Türkiye’ye 10 günlük süreyle doğalgaz kesintisi yapmasını değerlendirdi.Yıldız, “İran’dan gelen gazda teknik sorununun ne olduğu kamuoyunun zihninde hala soru işareti. Ben burada bir jeopolitik tavır görüyorum.” dedi. İran’ın gaz kesme kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yaptığı davet sonrası kararlaştırıldığını ifade eden Yıldız, “Ankara uzun zamandır Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya gidecek olan boru hattının Türkiye üzerinden en ekonomik ve güvenli şekilde geçmesinin doğru olduğunu iddia ediyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çağrı daha yaptı. İsrail’e, ‘gelin daha güvenli ve ekonomik olan yolu tercih edin gazı Avrupa’ya Türkiye üzerinden götürün’ dedi. Bu da Doğu Akdeniz’de gaz politiğe çok önemli şekilde Türkiye’nin müdahil olması anlamına geldi. Türkiye’nin doğalgaz kaynak ülkelerinden biri olan İran ise Ankara’nın İsrail’le ilişkilerinden rahatsız oldu. Bu durumu İran’ın elindeki doğalgaz politik kartını Türkiye karşısında oynaması olarak görüyorum. Türkiye ise İsrail hamlesiyle Doğu Akdeniz’de halihazırda gaza sahip olmayan ama gazın geçiş güzergahında çok önemli bir jeopolitiğe sahip olan ülke kozunu oynuyor” diye konuştu.Türkiye’nin enerjide yüzde 70 dışa bağımlı olmasının arz güvenliği riski yarattığını ifade eden Yıldız, “Bu riskin ne kadar büyük olduğunu bu günlerde yaşamaya başladık” dedi. Bu denli dışa bağımlı olmanın Türkiye’yi yalnızca geçiş ülkesi değil, aynı zamanda fiyatın ve dağıtımın kontrol edildiği bir ülke olmaya zorunlu kıldığını ifade eden Yıldız, “Dışarıdan müdahalelerin çok fazla olduğu bir coğrafyada bunun kolay olmadığı kesin ama bunun için çaba göstermemiz gerekiyor. Çabalar nedir? Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de, Ege’de arz güvenliğimizi sağlayacak uluslararası ilişkilere yön vermek zorundayız. Arz güvenliğimizi sağlama alma politikamızın eksenine de doğalgazda merkez olma ve fiyat belirleme noktasını yerleştirmek durumundayız” diye konuştu.

iran

ege

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2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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iran, doğu akdeniz, türkiye, kesinti, doğalgaz, ege, dursun yıldız, аудио