https://tr.sputniknews.com/20220127/duma-baskani-volodin-abd-rusyada-idare-edilebilir-bir-baskan-istiyor-1053168238.html

Duma Başkanı Volodin: ABD, Rusya’da idare edilebilir bir başkan istiyor

Duma Başkanı Volodin: ABD, Rusya’da idare edilebilir bir başkan istiyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın Başkanı Volodin, ülkenin Vladimir Putin yönetiminde güçlü ve bağımsız hale geldiğini belirtti. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden’in, Rus mevkidaşı Putin’e karşı yaptırım uygulayabilecekleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Volodin, “Her şey yerine oturdu. Nihayet, ABD yönetimi ne istediğini açık açık söyledi. Washington, onlara sadık ve idare edilebilir bir Rusya Devlet Başkanı istiyor” ifadelerini kullandı.“ABD, Başkan Vladimir Putin döneminde Rusya Federasyonu'nun güçlü ve bağımsız hale gelmesinden memnun değil” diyen Duma Başkanı, Rusların bu yaptırımları 'Putin’e değil, yaptıkları seçime karşı' olarak algılayacağını kaydetti.Volodin, “Bunu başaramayacaksınız. Tüm eylemleriniz ülkemiz Rusya için hasımca nitelik taşıyor. Herkes bunu artık anladı” diye ekledi.

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