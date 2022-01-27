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https://tr.sputniknews.com/20220127/duma-baskani-volodin-abd-rusyada-idare-edilebilir-bir-baskan-istiyor-1053168238.html
Duma Başkanı Volodin: ABD, Rusya’da idare edilebilir bir başkan istiyor
Duma Başkanı Volodin: ABD, Rusya’da idare edilebilir bir başkan istiyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın Başkanı Volodin, ülkenin Vladimir Putin yönetiminde güçlü ve bağımsız hale geldiğini belirtti. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T00:08+0300
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abd
rusya
vyaçeslav volodin
dünya
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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden’in, Rus mevkidaşı Putin’e karşı yaptırım uygulayabilecekleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Volodin, “Her şey yerine oturdu. Nihayet, ABD yönetimi ne istediğini açık açık söyledi. Washington, onlara sadık ve idare edilebilir bir Rusya Devlet Başkanı istiyor” ifadelerini kullandı.“ABD, Başkan Vladimir Putin döneminde Rusya Federasyonu'nun güçlü ve bağımsız hale gelmesinden memnun değil” diyen Duma Başkanı, Rusların bu yaptırımları 'Putin’e değil, yaptıkları seçime karşı' olarak algılayacağını kaydetti.Volodin, “Bunu başaramayacaksınız. Tüm eylemleriniz ülkemiz Rusya için hasımca nitelik taşıyor. Herkes bunu artık anladı” diye ekledi.
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abd, rusya, vyaçeslav volodin

Duma Başkanı Volodin: ABD, Rusya’da idare edilebilir bir başkan istiyor

00:08 27.01.2022 (güncellendi: 00:11 27.01.2022)
© Sputnik / Valeriy Melnikov / Fotoğraf bankasına girVyaçeslav Volodin
Vyaçeslav Volodin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Valeriy Melnikov
/
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nın Başkanı Volodin, ülkenin Vladimir Putin yönetiminde güçlü ve bağımsız hale geldiğini belirtti.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden’in, Rus mevkidaşı Putin’e karşı yaptırım uygulayabilecekleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Volodin, “Her şey yerine oturdu. Nihayet, ABD yönetimi ne istediğini açık açık söyledi. Washington, onlara sadık ve idare edilebilir bir Rusya Devlet Başkanı istiyor” ifadelerini kullandı.
“ABD, Başkan Vladimir Putin döneminde Rusya Federasyonu'nun güçlü ve bağımsız hale gelmesinden memnun değil” diyen Duma Başkanı, Rusların bu yaptırımları 'Putin’e değil, yaptıkları seçime karşı' olarak algılayacağını kaydetti.
Volodin, “Bunu başaramayacaksınız. Tüm eylemleriniz ülkemiz Rusya için hasımca nitelik taşıyor. Herkes bunu artık anladı” diye ekledi.
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