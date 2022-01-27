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https://tr.sputniknews.com/20220127/erkan-ozermanin-kivanc-tatlituga-iftira-atti-diyerek-sucladigi-azra-akindan-aciklama-1053175506.html
Erkan Özerman'ın 'Kıvanç Tatlıtuğ'a iftira attı' diyerek suçladığı Azra Akın'dan açıklama
Erkan Özerman'ın 'Kıvanç Tatlıtuğ'a iftira attı' diyerek suçladığı Azra Akın'dan açıklama
Geçtiğimiz günlerde Erkan Özerman, Azra Akın'dan için 'Onun Kıvanç’ a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T08:52+0300
2022-01-27T08:52+0300
yaşam
kıvanç tatlıtuğ
azra akın
best model türkiye
erkan özerman
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Best Model Of Turkey ve Best Model of The World‘ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman Al Sana Haber'e konuk oldu.Bir dönem sevgili olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında ilginç sözler söyleyen Özerman'ın hedefinde Azra Akın vardı.'Onun yüzünden defile kaçırdı'İkilinin sevgili olduğu dönemi anlatan Özerman açıklamasında "Onun Kıvanç’a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı. Öyle ahlaksızdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık. O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'de çalışıyor. Telefon açıyor 'Sen bu gece kimle yattın, kimle kalktın?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç’a atılan iftirayı burada anlatamam. Azra, onu elden kaçırma korkusu ile iftira attı" iddiasında bulundu.'Hukuki süreç başlattık'Erkan Özerman'ın açıklamaları sonrası Azra Akın'ın menajeri Yasemin Kök, hukuki süreci başlattıklarını duyurdu: "Erkan Özerman’ın Azra Akın, ailesi ve çocuğu ile ilgili yaptığı açıklamalar gerçek dışıdır. Yapılan itibar sarsıcı ve yalan açıklamalarla ilgili hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır. Dönem dönem bu şekilde Azra Akın'ın itibarına saldırmayı alışkanlık haline getirmiş Erkan Özerman'a yargı gerekli cevabı verecektir."
https://tr.sputniknews.com/20211028/askim-kapismak-erkan-ozermanin-taciz-ettigi-biri-benden-destek-almisti-dereceye-girememisti-1050270639.html
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kıvanç tatlıtuğ, azra akın, best model türkiye, erkan özerman

Erkan Özerman'ın 'Kıvanç Tatlıtuğ'a iftira attı' diyerek suçladığı Azra Akın'dan açıklama

08:52 27.01.2022
© DHAKıvanç Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© DHA
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Geçtiğimiz günlerde Erkan Özerman, Azra Akın'dan için 'Onun Kıvanç’ a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı' demişti. Konuyla ilgili Azra Akın cephesinden ilk açıklama geldi
Best Model Of Turkey ve Best Model of The World‘ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman Al Sana Haber'e konuk oldu.
Bir dönem sevgili olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında ilginç sözler söyleyen Özerman'ın hedefinde Azra Akın vardı.

'Onun yüzünden defile kaçırdı'

İkilinin sevgili olduğu dönemi anlatan Özerman açıklamasında "Onun Kıvanç’a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı. Öyle ahlaksızdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık. O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'de çalışıyor. Telefon açıyor 'Sen bu gece kimle yattın, kimle kalktın?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç’a atılan iftirayı burada anlatamam. Azra, onu elden kaçırma korkusu ile iftira attı" iddiasında bulundu.

'Hukuki süreç başlattık'

Erkan Özerman'ın açıklamaları sonrası Azra Akın'ın menajeri Yasemin Kök, hukuki süreci başlattıklarını duyurdu:
"Erkan Özerman’ın Azra Akın, ailesi ve çocuğu ile ilgili yaptığı açıklamalar gerçek dışıdır. Yapılan itibar sarsıcı ve yalan açıklamalarla ilgili hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır. Dönem dönem bu şekilde Azra Akın'ın itibarına saldırmayı alışkanlık haline getirmiş Erkan Özerman'a yargı gerekli cevabı verecektir."
Aşkım Kapışmak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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Aşkım Kapışmak: Erkan Özerman'ın taciz ettiği biri benden destek almıştı, dereceye girememişti
28 Ekim 2021, 16:47
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