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Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
https://tr.sputniknews.com/20220127/eski-bjk-yoneticisi-safak-mahmutyazicioglu-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1053173160.html
Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T03:45+0300
2022-01-27T03:45+0300
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beşiktaş

Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

03:45 27.01.2022
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Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Dört yerinden yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Yanında bulunan şoförü ise yaralandı.
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