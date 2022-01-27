Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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Eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Dört yerinden yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti. Yanında bulunan şoförü ise yaralandı.