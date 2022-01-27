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Evcil hayvanlar hakkında ne biliyorsunuz?
Evcil hayvanlar hakkında ne biliyorsunuz?
27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T13:51+0300
2022-01-27T13:51+0300
2022-01-27T13:51+0300
kedi
köpek
evcil hayvan
testler
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kedi, köpek, evcil hayvan, testler, тесты
Evcil hayvanlar hakkında ne biliyorsunuz?