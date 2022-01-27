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https://tr.sputniknews.com/20220127/fransa-cumhurbaskanligi-secimlerinde-taktik-oy-dongusunu-kirmak-icin-halkin-onsecimi-duzenleniyor-1053190163.html
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde taktik oy döngüsünü kırmak için 'Halkın Önseçimi' düzenleniyor
Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde taktik oy döngüsünü kırmak için 'Halkın Önseçimi' düzenleniyor
Fransızlar, ikinci tur seçime aşırı sağcı adayın kalması karşısında çoğunluğun müesses nizamın desteklediği diğer adaya oy vermek zorunda kalması döngüsünü... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T14:23+0300
2022-01-27T14:39+0300
dünya
fransa
halk
cumhurbaşkanlığı seçimi
ön seçim
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Nisanda cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidecek Fransa'da hem sistemi değiştirerek seçimlerin makus talihini kırmayı hem de zayıf ve bölünmüş sol partileri tek bir adayın arkasında birleşmeye itmeyi amaçlayan 'Halkın Önseçimi' başladı.Pazar akşamına dek devam edecek 'Halkın Önseçimi'nde seçim süreciyle ilgili artan hayal kırıklığına çözüm olarak sunulan ve 'çoğunluğun yargısı' adı verilen bir oylama sistemi kullanılacak. Bu süreçte test edilecek yeni oylama yöntemi, çoğunluğun dışlanmış hissetmesine neden olan seçim sisteminin artırdığı seçmen ilgisizliği ve hayal kırıklığına karşı koymak için tasarlandı.Katılımcıların aralarında tercih yapacağı 7 aday içinden eski Sosyalist Partili Adalet Bakanı Christiane Taubira, çevre aktivisti Anna Agueb-Porterie, halk sağlığı uzmanı Charlotte Marchandise ve Avrupa Parlamentosu üyesi Philippe Larrouturou, girişimde gönüllü olarak yer aldı. Solun ağır topları olan radikal çizgideki Jean-Luc Mélenchon, Paris Belediye Başkanı olarak tüm dünyada tanınan Sosyalist Parti adayı Anne Hidalgo ve Yeşiller'den Yannick Jadot ise 'Halkın Önseçimi'nin sonucunu dikkate almayacaklarını söyleyerek girişimin solu birleştirme hedefine darbe indirdi. Bununla birlikte önseçimin deneysel doğasının yapmasının beklendiği kalıcı katkılar var: Fransa'nın parçalanmış ve itibarsız siyasi partilerini bay pas ederek seçimlere katılmama eğilimiyle mücadele etmek ve en kazanmaşansı olan adaylar etrafında fikir birliği oluşturmak için tasarlanmış yeni bir seçim sisteminin tanıtılması. 'Çoğunluğun yargısı' sisteminde seçmenler, her adayı baştan birbirleriyle karşılaştırmak yerine ayrı ayrı değerlendirerek görüşlerini ifade ediyor. Buradaki fikir, en iyi ortalama nota sahip olan ve dolayısıyla daha geniş seçmenler tarafından en çok kabul gören adayı belirlerken, en az kabul görenleri ayıklamak.Sistem 2000'lerin başında Fransa'nın geleneksel iki turlu seçim sisteminden artan memnuniyetsizliği gidermek amacıyla Fransız araştırmacılar Michel Malinski ve Rida Laraki tarafından icat edildi. O dönemde Fransa, aşırı sağcı aday Jean-Marie Le Pen'in birinci turda yüzde 17'den az oy aldıktan sonra ikinci tura katılmaya hak kazandığı 2002 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şokundaydı. Solun çok fazla adayı olması nedeniyle oylarının bölünmesi sayesinde ikinci turu gören baba Le Pen, son turda Fransız seçmeninin ezici çoğunluğu tarafından elenmişti. Daha sonra bu senaryo kızı Marine Le Pen ile tekrarlandı. Sonuçta Fansa, halkın iradesini yansıtmak yerine taktik oy vermeye dayanan sistem sebebiyle 2017 cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan neoliberal Emmanuel Macron'a yönelik protestolarla sarsılıyor. 'Çoğunluğun yargısı' sistemini savunan Mieux Voter örgütünün kurucu ortağı Chloé Ridel, şu değerlendirmeyi yaptı:“Mevcut sistemimiz, seçmenleri ilk tercihleri olabilecek veya olmayabilecek tek bir aday seçmeye zorluyor. İnsanlar, adaylar hakkında ne düşündüklerini söyleyemeden, bir adaya oy vermekten ziyade bir adaya karşı oy kullanmak durumunda kalıyor. Sonuç olarak, seçimlere katılmama, çekimser ve boş oylar (esas olarak protesto oyları) giderek artıyor ve kazanan, halkın çoğunluğunun desteği olmadan seçiliyor.”"Bizim önerdiğimiz sistemde isterseniz tüm adaylara kötü bir puan verebileceğiniz için protesto oyu vermeye gerek yok. Mevcut seçim sistemi kutuplaşmayı teşvik ediyor, çünkü adayların ikinci tura çıkabilmeleri için seçmenlerin yalnızca yüzde 20'sini etkilemesi yeterli. 'Çoğunluğun yargısı' ise tüm adayları daha geniş seçmenlere ulaşmaya zorluyor."
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fransa, halk, cumhurbaşkanlığı seçimi, ön seçim

Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde taktik oy döngüsünü kırmak için 'Halkın Önseçimi' düzenleniyor

14:23 27.01.2022 (güncellendi: 14:39 27.01.2022)
© Fotoğraf : La Primaire Populaire web sitesiFransa'da ikinci tur seçime aşırı sağcı adayın kalması karşısında çoğunluğun müesses nizamın desteklediği diğer adaya oy vermek zorunda kalması döngüsünü kırmaya yönelik 'Halkın Önseçimi' girişimini destekleyenler
Fransa'da ikinci tur seçime aşırı sağcı adayın kalması karşısında çoğunluğun müesses nizamın desteklediği diğer adaya oy vermek zorunda kalması döngüsünü kırmaya yönelik 'Halkın Önseçimi' girişimini destekleyenler - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Fotoğraf : La Primaire Populaire web sitesi
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Fransızlar, ikinci tur seçime aşırı sağcı adayın kalması karşısında çoğunluğun müesses nizamın desteklediği diğer adaya oy vermek zorunda kalması döngüsünü kırmak için girişim başlattı. 'Halkın Önseçimi' isimli çevrimiçi girişime kaydolan yaklaşık yarım milyon Fransız seçmen, bugünden itibaren 4 gün içinde tercih ettikleri başkan adayını seçecek.
Nisanda cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidecek Fransa'da hem sistemi değiştirerek seçimlerin makus talihini kırmayı hem de zayıf ve bölünmüş sol partileri tek bir adayın arkasında birleşmeye itmeyi amaçlayan 'Halkın Önseçimi' başladı.
Pazar akşamına dek devam edecek 'Halkın Önseçimi'nde seçim süreciyle ilgili artan hayal kırıklığına çözüm olarak sunulan ve 'çoğunluğun yargısı' adı verilen bir oylama sistemi kullanılacak. Bu süreçte test edilecek yeni oylama yöntemi, çoğunluğun dışlanmış hissetmesine neden olan seçim sisteminin artırdığı seçmen ilgisizliği ve hayal kırıklığına karşı koymak için tasarlandı.
Katılımcıların aralarında tercih yapacağı 7 aday içinden eski Sosyalist Partili Adalet Bakanı Christiane Taubira, çevre aktivisti Anna Agueb-Porterie, halk sağlığı uzmanı Charlotte Marchandise ve Avrupa Parlamentosu üyesi Philippe Larrouturou, girişimde gönüllü olarak yer aldı.
Solun ağır topları olan radikal çizgideki Jean-Luc Mélenchon, Paris Belediye Başkanı olarak tüm dünyada tanınan Sosyalist Parti adayı Anne Hidalgo ve Yeşiller'den Yannick Jadot ise 'Halkın Önseçimi'nin sonucunu dikkate almayacaklarını söyleyerek girişimin solu birleştirme hedefine darbe indirdi.
Bununla birlikte önseçimin deneysel doğasının yapmasının beklendiği kalıcı katkılar var: Fransa'nın parçalanmış ve itibarsız siyasi partilerini bay pas ederek seçimlere katılmama eğilimiyle mücadele etmek ve en kazanmaşansı olan adaylar etrafında fikir birliği oluşturmak için tasarlanmış yeni bir seçim sisteminin tanıtılması.
'Çoğunluğun yargısı' sisteminde seçmenler, her adayı baştan birbirleriyle karşılaştırmak yerine ayrı ayrı değerlendirerek görüşlerini ifade ediyor. Buradaki fikir, en iyi ortalama nota sahip olan ve dolayısıyla daha geniş seçmenler tarafından en çok kabul gören adayı belirlerken, en az kabul görenleri ayıklamak.
Sistem 2000'lerin başında Fransa'nın geleneksel iki turlu seçim sisteminden artan memnuniyetsizliği gidermek amacıyla Fransız araştırmacılar Michel Malinski ve Rida Laraki tarafından icat edildi. O dönemde Fransa, aşırı sağcı aday Jean-Marie Le Pen'in birinci turda yüzde 17'den az oy aldıktan sonra ikinci tura katılmaya hak kazandığı 2002 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şokundaydı. Solun çok fazla adayı olması nedeniyle oylarının bölünmesi sayesinde ikinci turu gören baba Le Pen, son turda Fransız seçmeninin ezici çoğunluğu tarafından elenmişti.
Daha sonra bu senaryo kızı Marine Le Pen ile tekrarlandı. Sonuçta Fansa, halkın iradesini yansıtmak yerine taktik oy vermeye dayanan sistem sebebiyle 2017 cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan neoliberal Emmanuel Macron'a yönelik protestolarla sarsılıyor.
'Çoğunluğun yargısı' sistemini savunan Mieux Voter örgütünün kurucu ortağı Chloé Ridel, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Mevcut sistemimiz, seçmenleri ilk tercihleri olabilecek veya olmayabilecek tek bir aday seçmeye zorluyor. İnsanlar, adaylar hakkında ne düşündüklerini söyleyemeden, bir adaya oy vermekten ziyade bir adaya karşı oy kullanmak durumunda kalıyor. Sonuç olarak, seçimlere katılmama, çekimser ve boş oylar (esas olarak protesto oyları) giderek artıyor ve kazanan, halkın çoğunluğunun desteği olmadan seçiliyor.”
"Bizim önerdiğimiz sistemde isterseniz tüm adaylara kötü bir puan verebileceğiniz için protesto oyu vermeye gerek yok. Mevcut seçim sistemi kutuplaşmayı teşvik ediyor, çünkü adayların ikinci tura çıkabilmeleri için seçmenlerin yalnızca yüzde 20'sini etkilemesi yeterli. 'Çoğunluğun yargısı' ise tüm adayları daha geniş seçmenlere ulaşmaya zorluyor."
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