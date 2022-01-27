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Fransa'da enflasyon nedeniyle alım gücü düşenler eylem yaptı
Fransa'da enflasyon nedeniyle alım gücü düşenler eylem yaptı
Fransa’da enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar, işçiler sosyal yardımların artırılması için protesto gösterisi düzenledi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T20:42+0300
2022-01-27T20:48+0300
dünya
fransa
enflasyon
asgari ücret
eylem
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Fransa genelinde 170 noktada, enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar, eylem yaptı. Sendikaların organize ettiği gösterilerde, başkent Paris’teki protestocular tarihi Bastille Meydanı’ndan Maliye Bakanlığına yürüdüler. Hükümetin asgari ücreti ve sosyal yardımları arttırmasını talep eden göstericiler, sık sık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya davet ettiGösteriye, iki haftadır grev yapan öğretmenler ile lise öğrencileri de destek verdi. Göstericiler, özellikle asgari ücretin, emekli maaşlarının ve devlet tarafından verilen ev kirası yardımı ile çocuk parasının arttırılması çağrısında bulundular. Genel Emek Konfederasyonu (CGT), İşçinin Gücü (FO) ve Üniter Sendikalar Federasyonu (FSU) tarafından organize edilen gösteriye, Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) ise üyelerinin çoğunun grevde olması nedeniyle destek veremedi.
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fransa, enflasyon, asgari ücret, eylem

Fransa'da enflasyon nedeniyle alım gücü düşenler eylem yaptı

20:42 27.01.2022 (güncellendi: 20:48 27.01.2022)
© İHA / IAN LANGSDONFransa'da enflasyona ve hayat pahalılığına karşı eylem
Fransa'da enflasyona ve hayat pahalılığına karşı eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA / IAN LANGSDON
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Fransa’da enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar, işçiler sosyal yardımların artırılması için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa genelinde 170 noktada, enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar, eylem yaptı. Sendikaların organize ettiği gösterilerde, başkent Paris’teki protestocular tarihi Bastille Meydanı’ndan Maliye Bakanlığına yürüdüler. Hükümetin asgari ücreti ve sosyal yardımları arttırmasını talep eden göstericiler, sık sık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya davet etti

Gösteriye, iki haftadır grev yapan öğretmenler ile lise öğrencileri de destek verdi.

Göstericiler, özellikle asgari ücretin, emekli maaşlarının ve devlet tarafından verilen ev kirası yardımı ile çocuk parasının arttırılması çağrısında bulundular.
Genel Emek Konfederasyonu (CGT), İşçinin Gücü (FO) ve Üniter Sendikalar Federasyonu (FSU) tarafından organize edilen gösteriye, Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) ise üyelerinin çoğunun grevde olması nedeniyle destek veremedi.
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