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Fransa'da enflasyon nedeniyle alım gücü düşenler eylem yaptı
20:42 27.01.2022 (güncellendi: 20:48 27.01.2022)
© İHA / IAN LANGSDONFransa'da enflasyona ve hayat pahalılığına karşı eylem
© İHA / IAN LANGSDON
Fransa’da enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar, işçiler sosyal yardımların artırılması için protesto gösterisi düzenledi.
Fransa genelinde 170 noktada, enflasyon artışı yüzünden alım gücü düşen emekliler, memurlar, eylem yaptı. Sendikaların organize ettiği gösterilerde, başkent Paris’teki protestocular tarihi Bastille Meydanı’ndan Maliye Bakanlığına yürüdüler. Hükümetin asgari ücreti ve sosyal yardımları arttırmasını talep eden göstericiler, sık sık Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u istifaya davet etti
Gösteriye, iki haftadır grev yapan öğretmenler ile lise öğrencileri de destek verdi.
Göstericiler, özellikle asgari ücretin, emekli maaşlarının ve devlet tarafından verilen ev kirası yardımı ile çocuk parasının arttırılması çağrısında bulundular.
Genel Emek Konfederasyonu (CGT), İşçinin Gücü (FO) ve Üniter Sendikalar Federasyonu (FSU) tarafından organize edilen gösteriye, Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) ise üyelerinin çoğunun grevde olması nedeniyle destek veremedi.
Gösteriye, iki haftadır grev yapan öğretmenler ile lise öğrencileri de destek verdi.
Göstericiler, özellikle asgari ücretin, emekli maaşlarının ve devlet tarafından verilen ev kirası yardımı ile çocuk parasının arttırılması çağrısında bulundular.
Genel Emek Konfederasyonu (CGT), İşçinin Gücü (FO) ve Üniter Sendikalar Federasyonu (FSU) tarafından organize edilen gösteriye, Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) ise üyelerinin çoğunun grevde olması nedeniyle destek veremedi.