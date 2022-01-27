https://tr.sputniknews.com/20220127/hablemitoglunun-avukati-barkin-bozkirin-izini-kaybettirmesiyle-operasyon-baslatildigi-anlasiliyor-1053202499.html

Hablemitoğlu’nun avukatı Barkın: Bozkır’ın izini kaybettirmesiyle operasyon başlatıldığı anlaşılıyor

Hablemitoğlu’nun avukatı Barkın: Bozkır’ın izini kaybettirmesiyle operasyon başlatıldığı anlaşılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın MİT tarafından... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T18:10+0300

2022-01-27T18:10+0300

2022-01-27T18:20+0300

görüş

ukrayna

türkiye

necip hablemitoğlu

suikast

zanlı

nuri gökhan bozkır

ersan barkın

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Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından, kırmızı bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Türkiye’ye getirilerek, Ankara Emniyeti'ne teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında, Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.Bozkır’ın Türkiye’ye getirilmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması ile öğrendiklerini açıklayan Hablemitoğlu’nun avukatı Ersan Barkın, Ukrayna’da yaşayan zanlının iade süreciyle ilgili davalara katılmaması ve izini kaybettirmeye çalışması üzerine Türkiye’ye getirilmesi sürecinin başladığını öne sürdü.Duruşmalara katılmıyorduHablemitoğlu davasının kilit isimlerinden olan Nuri Gökhan Bozkır, 2019 yılında Ukrayna’da yakalanmıştı. Ev hapsi verilen Bozkır’ın iltica talebi 8 Aralık 2020'de nihai olarak reddedildi. Ardından 16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı, Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Bozkır’ın avukatının itirazı nedeni ile temize giden davada zanlı duruşmalara katılmadı.‘İzini kaybettirdi iddiası sonucu düğmeye basılmış gibi’Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Nuri Gökhan Bozkır'ın 2019 yılında Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılarak yakalandı. Bunun üzerine siyasi iltica talebinde bulundu. Cumhurbaşkanının Ukrayna ziyareti sonrasında, 2020 yılı başında, kişinin iadesi devlet başkanı düzeyinde istenmiş ve Ukrayna tarafından iltica talebi reddedilmişti. Kişinin itirazları değerlendirilip ve iade süreci ilerlerken, Ukrayna'da izini kaybettirdiği iddia edildi. Dün, Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla MİT tarafından Ukrayna'dan alındığını ve ülkeye getirildiğini öğrendik. Zanlının izni kaybettirmesi MİT’in operasyonda düğmeye basıldığı görünüyor” dedi.‘Suikastta FETÖ bağlantısı da araştırılacak’Gökhan Bozkır’ın ifadesinden sonra dosyada aydınlatılması gereken başlıkları sıralayan Avukat Barkın “Bir örgütün bu dosyanın neresinde olduğu, ikincisi bu kişinin bu işin neresinde yer aldığı, başka kimlerin yer aldığı, üçüncüsü bu işin siyasi ayağının kim olduğu talimatı kimden aldığı, FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan’ın olayla ilgisinin olup olmadığı, Hablemitoğlu ile hangi gerekçeyle iletişim kurmaya çabaladığı araştırılacak” ifadelerini kullandı.

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ukrayna, türkiye, necip hablemitoğlu, suikast, zanlı, nuri gökhan bozkır, ersan barkın