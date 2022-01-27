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HAÇİKO Başkanı Gedik: Mamada KDV indirimi sözünü aldık
HAÇİKO Başkanı Gedik: Mamada KDV indirimi sözünü aldık
HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik, hayvanseverlerin “mamada KDV indirimi” isteğini Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a sundu. Gedik, “KDV’de... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T07:06+0300
2022-01-27T07:06+0300
türkiye
kdv
haçiko
ömür gedik
mama
evcil hayvan maması
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HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik, uzun zamandır hayvanseverlerin gündeminde olan “mamada KDV indirimi” konusu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ı ziyaret etti. Gedik’e dernek yönetim kurulu üyeleri avukat Yıltay Günay, Esra Fazlıoğlu ve Meltem Akman’ın da eşlik etti.Ömür Gedik, görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, KDV'de sadeleştirilmeye gidileceğini açıkladı: “Mahmut Gürcan’a kedi ve köpek mamalarının lüks değil ihtiyaç olduğunu, yüzde 18 KDV oranının yansıdığı mama fiyatlarıyla insanların hayvan sahiplenmekte ve evdekileri beslemekte zorlandığını anlattık.Bakan yardımcımızdan hayvanseverler için güzel haberin sözünü aldık. Mahmut Gürcan, KDV’de sadeleştirmeye gidileceğini ve mamalardaki yüzde 18 KDV oranının düşürüleceğini söyledi. Birkaç aya bahsettiği çalışmaların sonuçlanacağını umuyoruz.”
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kdv, haçiko, ömür gedik, mama, evcil hayvan maması

HAÇİKO Başkanı Gedik: Mamada KDV indirimi sözünü aldık

07:06 27.01.2022
© Fotoğraf : PixabayKedi - köpek
Kedi - köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik, hayvanseverlerin “mamada KDV indirimi” isteğini Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a sundu. Gedik, “KDV’de sadeleştirmeye gidileceğini ve yüzde 18 KDV oranının düşürüleceği sözünü aldık” dedi.
HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik, uzun zamandır hayvanseverlerin gündeminde olan “mamada KDV indirimi” konusu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ı ziyaret etti. Gedik’e dernek yönetim kurulu üyeleri avukat Yıltay Günay, Esra Fazlıoğlu ve Meltem Akman’ın da eşlik etti.
Ömür Gedik, görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, KDV'de sadeleştirilmeye gidileceğini açıkladı:
“Mahmut Gürcan’a kedi ve köpek mamalarının lüks değil ihtiyaç olduğunu, yüzde 18 KDV oranının yansıdığı mama fiyatlarıyla insanların hayvan sahiplenmekte ve evdekileri beslemekte zorlandığını anlattık.
Bakan yardımcımızdan hayvanseverler için güzel haberin sözünü aldık. Mahmut Gürcan, KDV’de sadeleştirmeye gidileceğini ve mamalardaki yüzde 18 KDV oranının düşürüleceğini söyledi. Birkaç aya bahsettiği çalışmaların sonuçlanacağını umuyoruz.”
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