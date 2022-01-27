https://tr.sputniknews.com/20220127/haciko-baskani-gedik-mamada-kdv-indirimi-sozunu-aldik-1053174525.html

HAÇİKO Başkanı Gedik: Mamada KDV indirimi sözünü aldık

HAÇİKO Başkanı Gedik: Mamada KDV indirimi sözünü aldık

HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik, hayvanseverlerin “mamada KDV indirimi” isteğini Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a sundu. Gedik, “KDV’de... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T07:06+0300

2022-01-27T07:06+0300

2022-01-27T07:06+0300

türkiye

kdv

haçiko

ömür gedik

mama

evcil hayvan maması

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HAÇİKO Derneği Başkanı Ömür Gedik, uzun zamandır hayvanseverlerin gündeminde olan “mamada KDV indirimi” konusu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ı ziyaret etti. Gedik’e dernek yönetim kurulu üyeleri avukat Yıltay Günay, Esra Fazlıoğlu ve Meltem Akman’ın da eşlik etti.Ömür Gedik, görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, KDV'de sadeleştirilmeye gidileceğini açıkladı: “Mahmut Gürcan’a kedi ve köpek mamalarının lüks değil ihtiyaç olduğunu, yüzde 18 KDV oranının yansıdığı mama fiyatlarıyla insanların hayvan sahiplenmekte ve evdekileri beslemekte zorlandığını anlattık.Bakan yardımcımızdan hayvanseverler için güzel haberin sözünü aldık. Mahmut Gürcan, KDV’de sadeleştirmeye gidileceğini ve mamalardaki yüzde 18 KDV oranının düşürüleceğini söyledi. Birkaç aya bahsettiği çalışmaların sonuçlanacağını umuyoruz.”

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kdv, haçiko, ömür gedik, mama, evcil hayvan maması