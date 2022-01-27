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https://tr.sputniknews.com/20220127/her-uc-beyaz-yakalidan-biri-ofise-donmeye-zorlandigi-icin-isini-degistirmek-istiyor-1053186568.html
Her üç beyaz yakalıdan biri, ofise dönmeye zorlandığı için işini değiştirmek istiyor
Her üç beyaz yakalıdan biri, ofise dönmeye zorlandığı için işini değiştirmek istiyor
Yapılan bir anket çalışması özellikle satış, hukuk, pazarlama, telekomünikasyon ve bilişim alanlarında çalışan beyaz yakalıların üçte birinin, uzaktan çalışma... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T13:18+0300
2022-01-27T13:21+0300
yaşam
ofis
evden çalışma
uzaktan çalışma
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Mesajlaşma platformu Slack'in 1000 kişi üzerinde yaptığı bir ankete göre her üç beyaz yakalıdan biri ofise dönmek istemediği için iş değiştirmeyi düşünüyor.Satış, hukuk, pazarlama, telekomünikasyon ve bilişim alanlarında çalışan beyaz yakalıların ofise dönmeme konusunda daha kararlı olduklarını oraya koyan araştırmada, çalışanların işten ayrılmayı istemesinin en yaygın nedenleri olarak personel maaşını artıramama ve kötü ikramiye olsa da, ofise geri dönmeye zorlanmanın da önemli bir rol oynadığının altı çizildi.'Esnek veya uzaktan çalışma, fazladan izin günleri ve ikramiyeler, işletmelerin personeli elinde tutmasına yardımcı oluyor'Ankete katılanların yüzde 16'sı, geri dönmeleri yönünde bir talimat almaları durumunda işlerini kesin olarak bırakmayı düşündüklerini söyledi.Slack işverenleri çalışma uygulamalarını modern işyerini yansıtacak şekilde güncellemeye çağırırken, şirket çalışanlarından Chris Mills, "Bu yıl devam etmesi beklenen önemli işçi çalışma düzeni değişiklikleriyle beraber şirketler, çalışanların gerçekten ne istediği ile uyumlu hareket etmeli. Araştırmamız, esnek veya uzaktan çalışma, fazladan izin günleri ve maaş ikramiyeleri sunmanın işletmelerin personeli çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.Ankete katılanların beşte biri ise, işverenlerin ofise gelmeye karar veren personeli tercih edeceği yönünde bir endişe dile getirdi.City Pub Group'un CEO'su Clive Watson ise, özellikle gençlerin ofise dönüp kariyerleri boyunca onlara rehberlik edecek danışmanlara erişim sağlayarak fayda kazanabileceklerini ifade etti.
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ofis, evden çalışma, uzaktan çalışma

Her üç beyaz yakalıdan biri, ofise dönmeye zorlandığı için işini değiştirmek istiyor

13:18 27.01.2022 (güncellendi: 13:21 27.01.2022)
© Flickr / Sila Tiptanatoraninbilgisayar - çalışan - beyaz yakalı
bilgisayar - çalışan - beyaz yakalı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Flickr / Sila Tiptanatoranin
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Yapılan bir anket çalışması özellikle satış, hukuk, pazarlama, telekomünikasyon ve bilişim alanlarında çalışan beyaz yakalıların üçte birinin, uzaktan çalışma düzenini sonlandırma konusundaki baskılar nedeniyle iş değiştirmek istediğini ortaya koydu.
Mesajlaşma platformu Slack'in 1000 kişi üzerinde yaptığı bir ankete göre her üç beyaz yakalıdan biri ofise dönmek istemediği için iş değiştirmeyi düşünüyor.
Satış, hukuk, pazarlama, telekomünikasyon ve bilişim alanlarında çalışan beyaz yakalıların ofise dönmeme konusunda daha kararlı olduklarını oraya koyan araştırmada, çalışanların işten ayrılmayı istemesinin en yaygın nedenleri olarak personel maaşını artıramama ve kötü ikramiye olsa da, ofise geri dönmeye zorlanmanın da önemli bir rol oynadığının altı çizildi.

'Esnek veya uzaktan çalışma, fazladan izin günleri ve ikramiyeler, işletmelerin personeli elinde tutmasına yardımcı oluyor'

Ankete katılanların yüzde 16'sı, geri dönmeleri yönünde bir talimat almaları durumunda işlerini kesin olarak bırakmayı düşündüklerini söyledi.
Slack işverenleri çalışma uygulamalarını modern işyerini yansıtacak şekilde güncellemeye çağırırken, şirket çalışanlarından Chris Mills, "Bu yıl devam etmesi beklenen önemli işçi çalışma düzeni değişiklikleriyle beraber şirketler, çalışanların gerçekten ne istediği ile uyumlu hareket etmeli. Araştırmamız, esnek veya uzaktan çalışma, fazladan izin günleri ve maaş ikramiyeleri sunmanın işletmelerin personeli çekmesine ve elinde tutmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Ankete katılanların beşte biri ise, işverenlerin ofise gelmeye karar veren personeli tercih edeceği yönünde bir endişe dile getirdi.
City Pub Group'un CEO'su Clive Watson ise, özellikle gençlerin ofise dönüp kariyerleri boyunca onlara rehberlik edecek danışmanlara erişim sağlayarak fayda kazanabileceklerini ifade etti.
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