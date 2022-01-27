https://tr.sputniknews.com/20220127/hic-gitmedigi-istanbuldan-trafik-cezasi-geldi-1053190393.html

Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi: 'İtiraz edeceğim'

Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi: 'İtiraz edeceğim'

Antalya'da yaşayan ve hiç İstanbul'a gitmeyen çiçekçi Naim Demirtaş'a İstanbul’da 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle trafik cezası kesildi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T14:21+0300

2022-01-27T14:21+0300

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türkiye

trafik

antalya

trafik cezası

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan çiçekçi Naim Demirtaş'a, hiç gitmediği İstanbul’dan 'dur' ihtarına uymadığı ve ters yönden gittiği gerekçesiyle trafik cezası geldi.623 TL’lik cezayı ödeyen Demirtaş, Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulunduToplam 623 liralık 2 ayrı trafik cezası tutanağı düzenlendiğini gören Demirtaş, cezayı indirimli şekilde ödedikten sonra Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulundu.Adliye girişinde gazetecilere açıklama yapan Naim Demirtaş, “İstanbul’da Ispartakule Caddesi’ne hiç araçla gitmediğim halde orada, ‘Dur ihtarına uymamak ve ters yönden gitmek’ suçundan trafik cezası yemişim. Şimdi adliyeye bu cezaya itiraz etmeye gidiyorum” dedi.Ceza tutanaklarının Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlendiğini belirten Demirtaş, “Trafik cezası 1 hafta önce uygulanmış, ben o tarihlerde İstanbul’a da gitmedim. Ben de şaşırdım kaldım, İstanbul’a gitmem gelmem yok. Trafik cezası Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği’nden geliyor. 623 lira trafik cezası gelmiş. ‘Ödemesini yapın itirazı öyle yapın’ demişlerdi. 467.25 kuruş ödeme yaptım indirimli olarak. Şimdi de cezaya itiraz edeceğim” ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220120/istanbulda-yeditepe-huzur-uygulamasi-481-gozalti-1052921695.html

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