Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Bakan Çavuşoğlu: Gerginlik bir çatışmaya dönüşmemeli, diyalog sürmeli
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220127/hic-gitmedigi-istanbuldan-trafik-cezasi-geldi-1053190393.html
Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi: 'İtiraz edeceğim'
Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi: 'İtiraz edeceğim'
Antalya'da yaşayan ve hiç İstanbul'a gitmeyen çiçekçi Naim Demirtaş'a İstanbul’da 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle trafik cezası kesildi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T14:21+0300
2022-01-27T14:22+0300
türkiye
trafik
antalya
trafik cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053189337_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ef1c09b3052dbbd4ea958ec917001be9.jpg
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan çiçekçi Naim Demirtaş'a, hiç gitmediği İstanbul’dan 'dur' ihtarına uymadığı ve ters yönden gittiği gerekçesiyle trafik cezası geldi.623 TL’lik cezayı ödeyen Demirtaş, Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulunduToplam 623 liralık 2 ayrı trafik cezası tutanağı düzenlendiğini gören Demirtaş, cezayı indirimli şekilde ödedikten sonra Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulundu.Adliye girişinde gazetecilere açıklama yapan Naim Demirtaş, “İstanbul’da Ispartakule Caddesi’ne hiç araçla gitmediğim halde orada, ‘Dur ihtarına uymamak ve ters yönden gitmek’ suçundan trafik cezası yemişim. Şimdi adliyeye bu cezaya itiraz etmeye gidiyorum” dedi.Ceza tutanaklarının Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlendiğini belirten Demirtaş, “Trafik cezası 1 hafta önce uygulanmış, ben o tarihlerde İstanbul’a da gitmedim. Ben de şaşırdım kaldım, İstanbul’a gitmem gelmem yok. Trafik cezası Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği’nden geliyor. 623 lira trafik cezası gelmiş. ‘Ödemesini yapın itirazı öyle yapın’ demişlerdi. 467.25 kuruş ödeme yaptım indirimli olarak. Şimdi de cezaya itiraz edeceğim” ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220120/istanbulda-yeditepe-huzur-uygulamasi-481-gozalti-1052921695.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053189337_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5452e74b102f5c99262ef9fd94fa2c27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trafik, antalya, trafik cezası

Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi: 'İtiraz edeceğim'

14:21 27.01.2022 (güncellendi: 14:22 27.01.2022)
© İHA / ARİF KAPLANGitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şok oldu
Gitmediği İstanbul'dan gelen trafik cezasıyla şok oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA / ARİF KAPLAN
Abone ol
Antalya'da yaşayan ve hiç İstanbul'a gitmeyen çiçekçi Naim Demirtaş'a İstanbul’da 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle trafik cezası kesildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan çiçekçi Naim Demirtaş'a, hiç gitmediği İstanbul’dan 'dur' ihtarına uymadığı ve ters yönden gittiği gerekçesiyle trafik cezası geldi.
623 TL’lik cezayı ödeyen Demirtaş, Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulundu
Toplam 623 liralık 2 ayrı trafik cezası tutanağı düzenlendiğini gören Demirtaş, cezayı indirimli şekilde ödedikten sonra Manavgat Adliyesine giderek itirazda bulundu.
Adliye girişinde gazetecilere açıklama yapan Naim Demirtaş, “İstanbul’da Ispartakule Caddesi’ne hiç araçla gitmediğim halde orada, ‘Dur ihtarına uymamak ve ters yönden gitmek’ suçundan trafik cezası yemişim. Şimdi adliyeye bu cezaya itiraz etmeye gidiyorum” dedi.
Ceza tutanaklarının Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından düzenlendiğini belirten Demirtaş, “Trafik cezası 1 hafta önce uygulanmış, ben o tarihlerde İstanbul’a da gitmedim. Ben de şaşırdım kaldım, İstanbul’a gitmem gelmem yok. Trafik cezası Avcılar Trafik Denetleme Büro Amirliği’nden geliyor. 623 lira trafik cezası gelmiş. ‘Ödemesini yapın itirazı öyle yapın’ demişlerdi. 467.25 kuruş ödeme yaptım indirimli olarak. Şimdi de cezaya itiraz edeceğim” ifadelerine yer verdi.
İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulamasında 4 bin 311 gram uyuşturucu madde ve 339 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 481 gözaltı
20 Ocak, 06:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce