https://tr.sputniknews.com/20220127/hsk-38-eski-hakim-ve-savciyi-futbolda-sike-davasi-kapsaminda-da-meslekten-ihrac-etti-1053203715.html
HSK, 38 eski hakim ve savcıyı 'futbolda şike davası' kapsamında da meslekten ihraç etti
HSK, 38 eski hakim ve savcıyı 'futbolda şike davası' kapsamında da meslekten ihraç etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, daha önce meslekten çıkarılan eski 38 hakim ve savcıyı Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kumpaslarından 'futbolda... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T18:38+0300
2022-01-27T18:38+0300
2022-01-27T18:38+0300
türkiye
ihraç
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hsk
futbolda şike davası
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), futbolda şike soruşturması ve davasında yer alan eski hakim ve savcıların ihraç edilmelerine ilişkin konuyu gündem toplantısında görüştü.Daire, daha önce meslekten ihraç edilen eski savcılar Mehmet Berk, Fikret Seçen, Hüseyin Kaplan, Cihan Kansız, Zekeriya Öz, eski hakimler Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Ekinci, İbrahim Balık, Birol Bilen, Murat Üründü, Mehmet Karababa, Hadi Çağdır, Gökmen Demircan, Nurullah Çınar, Dursun Ali Gündoğdu, Davut Bedir, Ömer Diken, Hikmet Şen, Menekşe Uyar, Muzaffer İren, Seyfettin Mermerci, Metin Özçelik, Bülent Kınay, Nalan Can, Eşref Aksu, Mustafa Boz, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Fatih Mehmet Uslu, Aytekin Ozanlı, Savaş Çelik, Mesut Özcan, Osman Kaya, Yakup Hakan Günay, Vedat Dalda, Resul Çakır, Mehmet Uğurlu'nun futbolda şike kumpasında yer almaları nedeniyle de meslekten çıkarılmalarına hükmetti.
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ihraç, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk, futbolda şike davası
HSK, 38 eski hakim ve savcıyı 'futbolda şike davası' kapsamında da meslekten ihraç etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, daha önce meslekten çıkarılan eski 38 hakim ve savcıyı Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kumpaslarından 'futbolda şike soruşturması ve davasında' yer almaları nedeniyle de ihraç etti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), futbolda şike soruşturması ve davasında yer alan eski hakim ve savcıların ihraç edilmelerine ilişkin konuyu gündem toplantısında görüştü.
Daire,
daha önce meslekten ihraç edilen eski savcılar Mehmet Berk, Fikret Seçen, Hüseyin Kaplan, Cihan Kansız, Zekeriya Öz, eski hakimler Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Ekinci, İbrahim Balık, Birol Bilen, Murat Üründü, Mehmet Karababa, Hadi Çağdır, Gökmen Demircan, Nurullah Çınar, Dursun Ali Gündoğdu, Davut Bedir, Ömer Diken, Hikmet Şen, Menekşe Uyar, Muzaffer İren, Seyfettin Mermerci, Metin Özçelik, Bülent Kınay, Nalan Can, Eşref Aksu, Mustafa Boz, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Fatih Mehmet Uslu, Aytekin Ozanlı, Savaş Çelik, Mesut Özcan, Osman Kaya, Yakup Hakan Günay, Vedat Dalda, Resul Çakır, Mehmet Uğurlu'nun futbolda şike kumpasında yer almaları nedeniyle de meslekten çıkarılmalarına hükmetti.