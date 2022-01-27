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https://tr.sputniknews.com/20220127/hsk-firari-galip-ozturk-ile-fotografi-cikan-hakim-kemal-alveri-gorevden-aldi-1053200013.html
HSK, firari Galip Öztürk ile fotoğrafı çıkan hakim Kemal Alver'i görevden aldı
HSK, firari Galip Öztürk ile fotoğrafı çıkan hakim Kemal Alver'i görevden aldı
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver’i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T17:13+0300
2022-01-27T17:21+0300
türkiye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
hsk
galip öztürk
samsun
hakim
görevden alma
görevden uzaklaştırma
görevden alınma
iş insanı
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Türkiye'de adam öldürülmesine azmettirmekten müebbet hapis cezasının onanması üzerine Gürcistan'a kaçan Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk hakkında Türkiye’de yakalama kararı bulunuyor.İçişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye'nin en büyük 30 organize suç örgütü' raporunda Galip Öztürk 7. sırada yer alıyor. Gürcistan'da kaçak olarak hayatını sürdüren Galip Öztürk'ün kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı aile fotoğrafı ile büyük bir skandal ortaya çıktı.Galip Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Alver'in de görüntüsünün ortaya çıkması üzerine Öztürk yayımladığı fotoğrafı kaldırdı. Fotoğrafı yayından kaldıran Öztürk, kısa süre sonra Alver’i fotoğraftan kırparak aynı görüntüyü tekrar paylaştı.HSK, firari iş insanı Galip Öztürk ile aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver’i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20210127/galip-ozturk-galatasarayli-futbolculara-fenerbahceye-karsi-galibiyet-karsiliginda-tesvik-primi-1043666524.html
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hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk, galip öztürk, samsun, hakim, görevden alma, görevden uzaklaştırma, görevden alınma, iş insanı, kemal alver

HSK, firari Galip Öztürk ile fotoğrafı çıkan hakim Kemal Alver'i görevden aldı

17:13 27.01.2022 (güncellendi: 17:21 27.01.2022)
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver’i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak olayla ilgili inceleme başlattı.
Türkiye'de adam öldürülmesine azmettirmekten müebbet hapis cezasının onanması üzerine Gürcistan'a kaçan Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk hakkında Türkiye’de yakalama kararı bulunuyor.
İçişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye'nin en büyük 30 organize suç örgütü' raporunda Galip Öztürk 7. sırada yer alıyor. Gürcistan'da kaçak olarak hayatını sürdüren Galip Öztürk'ün kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı aile fotoğrafı ile büyük bir skandal ortaya çıktı.
Galip Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Alver'in de görüntüsünün ortaya çıkması üzerine Öztürk yayımladığı fotoğrafı kaldırdı. Fotoğrafı yayından kaldıran Öztürk, kısa süre sonra Alver’i fotoğraftan kırparak aynı görüntüyü tekrar paylaştı.
HSK, firari iş insanı Galip Öztürk ile aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver’i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.
Galip Öztürk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2021
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