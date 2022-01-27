https://tr.sputniknews.com/20220127/hsk-firari-galip-ozturk-ile-fotografi-cikan-hakim-kemal-alveri-gorevden-aldi-1053200013.html

HSK, firari Galip Öztürk ile fotoğrafı çıkan hakim Kemal Alver'i görevden aldı

HSK, firari Galip Öztürk ile fotoğrafı çıkan hakim Kemal Alver'i görevden aldı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), bir işadamıyla aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver’i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T17:13+0300

2022-01-27T17:13+0300

2022-01-27T17:21+0300

türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

hsk

galip öztürk

samsun

hakim

görevden alma

görevden uzaklaştırma

görevden alınma

iş insanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/1044359131_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ced118a6d1721f435a5900256e690a23.jpg

Türkiye'de adam öldürülmesine azmettirmekten müebbet hapis cezasının onanması üzerine Gürcistan'a kaçan Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk hakkında Türkiye’de yakalama kararı bulunuyor.İçişleri Bakanlığı'nın 'Türkiye'nin en büyük 30 organize suç örgütü' raporunda Galip Öztürk 7. sırada yer alıyor. Gürcistan'da kaçak olarak hayatını sürdüren Galip Öztürk'ün kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı aile fotoğrafı ile büyük bir skandal ortaya çıktı.Galip Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Alver'in de görüntüsünün ortaya çıkması üzerine Öztürk yayımladığı fotoğrafı kaldırdı. Fotoğrafı yayından kaldıran Öztürk, kısa süre sonra Alver’i fotoğraftan kırparak aynı görüntüyü tekrar paylaştı.HSK, firari iş insanı Galip Öztürk ile aynı karede fotoğrafı ortaya çıkan Hakim Kemal Alver’i Samsun Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden alarak, olayla ilgili inceleme başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20210127/galip-ozturk-galatasarayli-futbolculara-fenerbahceye-karsi-galibiyet-karsiliginda-tesvik-primi-1043666524.html

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hakimler ve savcılar kurulu (hsk), hsk, galip öztürk, samsun, hakim, görevden alma, görevden uzaklaştırma, görevden alınma, iş insanı, kemal alver