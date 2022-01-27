https://tr.sputniknews.com/20220127/iran-disisleri-bakani-abdye-hicbir-zaman-guven-olmaz-1053206136.html

İran Dışişleri Bakanı: ABD'ye hiçbir zaman güven olmaz

İran Dışişleri Bakanı: ABD'ye hiçbir zaman güven olmaz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'ye hiçbir zaman güven duyulmayacağını belirterek, "Tarih, tecrübe ve ABD’li siyasetçilerin uygulamaları... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T19:52+0300

2022-01-27T19:52+0300

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dünya

abd

iran

hüseyin emir abdullahiyan

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'ye hiçbir zaman güven duyulmayacağını ifade etti. Abdullahiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih, tecrübe ve ABD’li siyasetçilerin uygulamaları ABD'ye hiçbir zaman güven olmayacağını göstermiştir" ifadelerini kullandı.Abdullahiyan, ABD karşısında ölçülerinin Washington yönetiminin uygulamaları olacağını ve nükleer müzakerelerin devam ettiği Avusturya’nın başkenti Viyana'da somut adımlar görmek istediklerini belirtti.Abdullahiyan, "Yaptırımların kaldırılması noktasında İran'ın ulusal çıkarları tamamen gözetilmeli. Müzakere masasında gözle görülür somut kararlar alınmalıdır. Bu konuda ölçümüz ABD yönetiminin alacağı kararlar ve uygulamaları olacak" dedi.

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abd, iran, hüseyin emir abdullahiyan