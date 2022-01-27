Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220127/istanbul-havalimaninda-tum-pistler-hizmete-acildi-1053193824.html
İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı
İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı
İstanbul Havalimanı'nda devam eden karla mücadele çalışmaları sonucunda tüm pistlerin uçuşlara açıldığı açıklanırken, bugün 751 seferin gerçekleşmesi... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T15:15+0300
2022-01-27T15:21+0300
istanbul havalimanı
türkiye
kar
uçuş
pist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053193799_0:226:2731:1762_1920x0_80_0_0_6430c18938a26150b75f433d6724b42c.jpg
Yoğun kar nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kademeli olarak başlayan seferler, bugün de artarak devam ediyor.İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA (İstanbul Grand Airport), tüm pistlerde kar temizleme çalışmalarının tamamlandığını ve hizmete girdiğini açıkladı.Pistlerin hizmete açılmasıyla birlikte bugün toplam 751 seferin yapılması planlanıyor.Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/iga-ceosu-insanlarin-yerde-yatmasindan-mutlu-degiliz-ancak-20-bin-kisiyi-agirlamak-kolay-degil-1053176487.html
istanbul havalimanı
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053193799_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_93f0177bb5384f11926a0dc2d8954b2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul havalimanı, kar, uçuş, pist

İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı

15:15 27.01.2022 (güncellendi: 15:21 27.01.2022)
© İHAİstanbul Havalimanı pist, kar
İstanbul Havalimanı pist, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA
Abone ol
İstanbul Havalimanı'nda devam eden karla mücadele çalışmaları sonucunda tüm pistlerin uçuşlara açıldığı açıklanırken, bugün 751 seferin gerçekleşmesi bekleniyor.
Yoğun kar nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kademeli olarak başlayan seferler, bugün de artarak devam ediyor.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA (İstanbul Grand Airport), tüm pistlerde kar temizleme çalışmalarının tamamlandığını ve hizmete girdiğini açıkladı.
Pistlerin hizmete açılmasıyla birlikte bugün toplam 751 seferin yapılması planlanıyor.
Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır" denildi.
İstanbul Havaalanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
TÜRKİYE
İGA CEO'su: İnsanların yerde yatmasından mutlu değiliz ancak 20 bin kişiyi ağırlamak kolay değil
09:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce