https://tr.sputniknews.com/20220127/istanbul-havalimaninda-tum-pistler-hizmete-acildi-1053193824.html

İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı

İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı

İstanbul Havalimanı'nda devam eden karla mücadele çalışmaları sonucunda tüm pistlerin uçuşlara açıldığı açıklanırken, bugün 751 seferin gerçekleşmesi... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T15:15+0300

2022-01-27T15:15+0300

2022-01-27T15:21+0300

istanbul havalimanı

türkiye

kar

uçuş

pist

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053193799_0:226:2731:1762_1920x0_80_0_0_6430c18938a26150b75f433d6724b42c.jpg

Yoğun kar nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kademeli olarak başlayan seferler, bugün de artarak devam ediyor.İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA (İstanbul Grand Airport), tüm pistlerde kar temizleme çalışmalarının tamamlandığını ve hizmete girdiğini açıkladı.Pistlerin hizmete açılmasıyla birlikte bugün toplam 751 seferin yapılması planlanıyor.Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220127/iga-ceosu-insanlarin-yerde-yatmasindan-mutlu-degiliz-ancak-20-bin-kisiyi-agirlamak-kolay-degil-1053176487.html

istanbul havalimanı

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul havalimanı, kar, uçuş, pist