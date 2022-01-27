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https://tr.sputniknews.com/20220127/istanbulda-762-tarihi-eser-ele-gecirildi-sakarya-meydan-muharebesine-ait-belgeler-ortaya-cikti-1053184551.html
İstanbul'da 762 tarihi eser ele geçirildi: Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait belgeler ortaya çıktı
İstanbul'da 762 tarihi eser ele geçirildi: Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait belgeler ortaya çıktı
İstanbul’un 4 ayrı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen fermanlar ve... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T12:32+0300
2022-01-27T12:37+0300
sakarya meydan muharebesi
türkiye
istanbul
tarihi eser
parşömen
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında 16 Ocak’ta Esenler, Şişli, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.Tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirilen 388 sikke, 41 çeşit farklı form ve ebatlarda obje, Osmanlıca yazılı; dönemin hükümdarı hakkında bilgi veren bronz ve gümüş malzeme niteliğinde yuvarlak formlu sikkeler, Osmanlı askeri veya Padişahları ya da Sultanlarının kullandığı sanılan işlemeli ve motifli Arapça harfler yazılı ‘Şaşmir’ olarak adlandırılan kılıç ve bu kılıca ait kını, 134 tane çeşitli form ve ebatlarda farklı dönemlere ait olduğu düşünülen kurşun mühür, çeşme başı, alem başları, şamdanlar, tabaklar, 175 adet Osmanlı Dönemi’ne ve Türk İslam Dönemi’ne ait olduğu düşünülen, bazı kaynaklara göre Sakarya Meydan Muharebesi sırasında savaşın seyrini anlatan kağıt veya değerli parşömen kağıtları üzerine Osmanlıca ve Arapça yazılar olduğu düşünülen çeşitli belgelerinde de olduğu toplam 762 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken, baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.El konulan sikke ve objeler incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine teslim edildiği aktarıldı.Yakalanan tarihi eser kaçakçısı 7 şüpheli şahıs hakkında '2863 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210824/sakarya-meydan-muharebesinin-100-yili--mazlum-milletlerin-emperyalizme-karsi-ortak-zaferi-1048286254.html
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sakarya meydan muharebesi, istanbul, tarihi eser, parşömen

İstanbul'da 762 tarihi eser ele geçirildi: Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait belgeler ortaya çıktı

12:32 27.01.2022 (güncellendi: 12:37 27.01.2022)
© İHAİstanbul'da ele geçirilen 762 tarihi eser, fermanlar
İstanbul'da ele geçirilen 762 tarihi eser, fermanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA
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İstanbul’un 4 ayrı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen fermanlar ve mühürler ile Sakarya Meydan Muharebesi sırasındaki yazışmaların da yer aldığı toplam 762 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında 16 Ocak’ta Esenler, Şişli, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirilen 388 sikke, 41 çeşit farklı form ve ebatlarda obje, Osmanlıca yazılı; dönemin hükümdarı hakkında bilgi veren bronz ve gümüş malzeme niteliğinde yuvarlak formlu sikkeler, Osmanlı askeri veya Padişahları ya da Sultanlarının kullandığı sanılan işlemeli ve motifli Arapça harfler yazılı ‘Şaşmir’ olarak adlandırılan kılıç ve bu kılıca ait kını, 134 tane çeşitli form ve ebatlarda farklı dönemlere ait olduğu düşünülen kurşun mühür, çeşme başı, alem başları, şamdanlar, tabaklar, 175 adet Osmanlı Dönemi’ne ve Türk İslam Dönemi’ne ait olduğu düşünülen, bazı kaynaklara göre Sakarya Meydan Muharebesi sırasında savaşın seyrini anlatan kağıt veya değerli parşömen kağıtları üzerine Osmanlıca ve Arapça yazılar olduğu düşünülen çeşitli belgelerinde de olduğu toplam 762 adet tarihi eser ele geçirildi.
© İHAİstanbul'un 4 ayrı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen fermanlar ve mühürler ile Sakarya Meydan Muharebesi sırasındaki yazışmaların da yer aldığı toplam 762 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'un 4 ayrı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen fermanlar ve mühürler ile Sakarya Meydan Muharebesi sırasındaki yazışmaların da yer aldığı toplam 762 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
İstanbul'un 4 ayrı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen fermanlar ve mühürler ile Sakarya Meydan Muharebesi sırasındaki yazışmaların da yer aldığı toplam 762 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.
© İHA
Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken, baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
El konulan sikke ve objeler incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine teslim edildiği aktarıldı.
Yakalanan tarihi eser kaçakçısı 7 şüpheli şahıs hakkında '2863 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
Sakarya Meydan Muharebesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
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Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılı: ‘Mazlum milletlerin emperyalizme karşı ortak zaferi’
24 Ağustos 2021, 15:05
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