İstanbul'da karda mahsur kalıp camiye sığınan İsrailli haham ülkesine döndü: Sabah ibadet ettim

"Götürdükleri yer otel değil bir camiydi. Orada uyudum. 5 saat camide kaldım. Sabah ibadet ettim. Herkes çok iyi davrandı bana. Hepimiz için, şimdi ve gelecek zamanlar için savaş değil barış istiyorum. Müslümanlar ve herkes için bunu istiyorum. Dünya böylece daha güzel olacak. Camideki tek Yahudi bendim. Camide çok iyi hissettim. Oradaki insanlar çok iyiydi. İlk kez bir camiye girdim. İyi ve rahat hissettim orada. Birbirimizi seversek, birbirimize gülümser ve daha iyi davranırsak her şey güzel olacak."